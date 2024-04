Zoomlion hará un importante debut en la INTERMAT de París

CHANGSHA, China, 8 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK), uno de los principales fabricantes chinos de maquinaria y equipos de construcción, asistirá a INTERMAT 2024 con 7 series de productos, que suman un total de 30 unidades, que abarcan maquinaria de elevación de ingeniería, maquinaria de elevación de construcción, maquinaria de hormigón, maquinaria de movimiento de tierras, maquinaria de trabajos aéreos, vehículos industriales, mortero seco, etc. Mientras tanto, las filiales europeas de Zoomlion, incluidas CIFA (Italia) y m-tec (Alemania), también debutarán con sus productos clásicos y más vendidos.

"Las prestaciones de los productos expuestos se han mejorado en todos los aspectos", declaró Wu Zeyou, director nacional francés de Zoomlion. "Desde la última exposición a la que asistimos en 2015, Zoomlion ha pasado por dos nuevas actualizaciones de productos. En 2016, se lanzó el primer lote de productos inteligentes 4.0 con "percepción, cerebro y pensamiento". En 2020 se puso en marcha el proyecto innovador 4.0A, orientado a la tecnología digital más avanzada. Nuestro lema para esta exposición es: 'Un desarrollo más ecológico, un futuro más brillante', y traeremos la última generación de productos ecológicos, inteligentes y de gama alta".

"En el caso de la grúa sobre orugas ZCT1000V552.1 que acaba de llegar al puerto de Amberes (Bélgica) el 23 de marzo, además de su gran rendimiento de elevación, está equipada con servicios inteligentes en la nube. Los clientes pueden controlar el producto en línea, almacenar datos en la nube y disfrutar de servicios al alcance de la mano".

La transformación ecológica es también una de las características significativas de los productos de Zoomlion en esta INTERMAT. Además de una gran variedad de nuevos productos energéticos, muchas de las piezas expuestas se aplican con tecnologías de bajo carbono y ahorro de energía ecológica. Tomando como ejemplo la excavadora hidráulica de 21t ZE210GLC exhibida en INTERMAT, el producto no sólo tiene las ventajas de seguridad y comodidad, mantenimiento conveniente y amplia gama de condiciones de trabajo, sino que también reduce el consumo de combustible en un 8,5 % mediante la aplicación de control de flujo positivo controlado electrónicamente personalizado, tecnologías de gran desplazamiento y baja velocidad de rotación, etc., con notable efecto de ahorro de energía.

INTERMAT 2024 se celebrará del 24 al 27 de abril (hora local) en el recinto ferial de Villeurbanne, en la periferia norte de París.

En la actualidad, además de la grúa sobre orugas que ha llegado a Europa, otros productos de Zoomlion también se transportan gradualmente a Europa mediante trenes de carga China-Europa y transporte marítimo. Bienvenido al stand EXT5 F 032 del 24 al 27 de abril para presenciar los maravillosos momentos de Zoomlion.

