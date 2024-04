Zoomlion wird auf der INTERMAT in Paris eine bedeutende Premiere feiern

CHANGSHA, China, 8. April 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 1157.HK), ein führender chinesischer Hersteller von Baumaschinen und -ausrüstungen, wird auf der INTERMAT 2024 mit 7 Produktserien mit insgesamt 30 Einheiten vertreten sein, die Hebezeuge, Bauhebezeuge, Betonmaschinen, Erdbaumaschinen, Hubarbeitsbühnen, Industriefahrzeuge, Trockenmörtel usw. umfassen. Die europäischen Tochtergesellschaften von Zoomlion, darunter CIFA (Italien) und m-tec (Deutschland), werden ebenfalls mit ihren klassischen und meistverkauften Produkten auftreten.

„Die Leistung der ausgestellten Produkte wurde in allen Bereichen verbessert", sagte Wu Zeyou, der französische nationale Manager von Zoomlion. „Seit der letzten Messe 2015 hat Zoomlion zwei neue Upgrades für seine Produkte durchgeführt. 2016 wurden die ersten intelligenten 4.0-Produkte mit „Wahrnehmung, Gehirn und Denken" auf den Markt gebracht. 2020 wurde das Innovationsprojekt 4.0A ins Leben gerufen, das auf die neuesten digitalen Technologien ausgerichtet ist. Unser Motto für diese Ausstellung lautet 'Greener Development Brighter Future', und wir werden die neueste Generation hochwertiger, intelligenter und grüner Produkte vorstellen."

„Der Raupenkran ZCT1000V552.1, der gerade am 23. März im Hafen von Antwerpen, Belgien, eingetroffen ist, ist zusätzlich zu seiner starken Hubleistung mit intelligenten Cloud-Diensten ausgestattet. Die Kunden können das Produkt online steuern, die Daten in der Cloud speichern und die Dienste auf Knopfdruck nutzen."

Die Umweltfreundlichkeit ist auch eines der wichtigsten Merkmale der Zoomlion-Produkte auf dieser INTERMAT. Neben einer Vielzahl neuer Energieprodukte werden viele der Exponate mit kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Energiespartechnologien eingesetzt. Der 21-t-Hydraulikbagger ZE210GLC, der auf der INTERMAT ausgestellt wird, bietet nicht nur die Vorteile von Sicherheit und Komfort, einfacher Wartung und einem breiten Spektrum an Arbeitsbedingungen, sondern reduziert auch den Kraftstoffverbrauch um 8,5 % durch die Anwendung einer maßgeschneiderten elektronischen Steuerung, Technologien für großen Hubraum und niedrige Drehzahlen usw., was einen bemerkenswerten Energiespareffekt bedeutet.

Die INTERMAT 2024 findet vom 24. bis 27. April (Ortszeit) auf dem Messegelände von Villeurbanne in den nördlichen Vororten von Paris statt.

Zurzeit werden neben dem Raupenkran, der in Europa angekommen ist, auch andere Produkte von Zoomlion nach und nach per China-Europa-Frachtzug und per Seefracht nach Europa transportiert. Besuchen Sie den Stand EXT5 F 032 vom 24. bis 27. April und erleben Sie die schönsten Momente von Zoomlion.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2378489/image.jpg