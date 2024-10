Zoomlion revela o maior guindaste todo-terreno do mundo

Seu parque de máquinas de elevação é inaugurado na cidade industrial inteligente de Zoomlion, Changsha, China

CHANGSHA, China, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK) inaugurou oficialmente o Parque de Máquinas de Elevação ("o Parque") na cidade industrial inteligente da Zoomlion em 28 de setembro. A inauguração é um marco importante para a Zoomlion, já que todos os quatro principais parques de máquinas da cidade industrial inteligente da Zoomlion foram concluídos e colocados em produção, realizando a transformação digital integrada e a atualização da manufatura inteligente (IM), dos principais equipamentos de máquinas para peças de reposição.

Zoomlion

No dia da inauguração, foi revelado um guindaste todo-terreno de 4.000 toneladas, o maior do mundo até hoje, pois atualiza os recordes anteriores da Zoomlion de 2.000 e 2.400 toneladas. Ele foi desenvolvido para a instalação de turbinas eólicas supergrandes (faixa de 6 MW-10 MW) em alturas elevadas e é o único guindaste todo-terreno do setor capaz de instalar turbinas eólicas a uma altura de 185 metros.

Contando com um chassi todo-terreno de 10 eixos com um design padrão de largura de 3 metros, o guindaste é equipado com o eixo superpesado desenvolvido pela Zoomlion, que tem a maior capacidade de carga do mercado e destaca tecnologias inovadoras, como o controle de operação suave e seguro de uma lança longa, flexível e de grande inércia.

Cobrindo uma área de 1.000.000 metros quadrados, o Parque possui a primeira fábrica inteligente do mundo que cobre todo o processo de fabricação de guindastes sobre rodas, que podem rolar um guindaste a cada 18 minutos. Com tecnologia de fabricação avançada como núcleo do Parque, planejou 56 linhas de produtos inteligentes, quatro das quais são linhas de produção dark.

Ao mesclar tecnologias digitais com fabricação via mensagens instantâneas, IA industrial, gêmeos digitais e logística inteligente abrangente, a cidade industrial inteligente da Zoomlion introduziu mais de 150 tecnologias. Ela conta com 12 fábricas inteligentes e 2.000 robôs industriais. Além disso, ela detém mais de 700 tecnologias patenteadas para linhas de produção e gerencia uma secretaria de padrões internacionais.

"O Parque não apenas simboliza o desenvolvimento contínuo e expansivo da Zoomlion no setor de guindastes de construção, mas também mostra a firme determinação e força do grupo na fabricação inteligente e verde", disse Luo Kai, copresidente da Zoomlion e gerente geral da Construction Crane Company. "Com o novo parque como uma plataforma para tecnologias essenciais inovadoras, desenvolver produtos premium com direitos de propriedade intelectual independentes e construir a fábrica de produção de guindastes inteligentes mais influente do mundo, pretendemos fornecer aos clientes globais serviços mais eficientes e de alta qualidade."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2519116/Zoomlion.jpg

FONTE Zoomlion