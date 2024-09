Zoomlion stellt den größten All-Terrain-Kran der Welt vor

Der Park für Hebemaschinen wird in der Zoomlion Smart Industrial City in Changsha, China, eingeweiht

CHANGSHA, China, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. („Zoomlion", 1157.HK) hat am 28. September offiziell den Hoisting Machinery Park (Park für Hebemaschinen, hierin „der Park") in der Zoomlion Smart Industrial City eingeweiht. Die Eröffnung stellt einen wichtigen Meilenstein für Zoomlion dar, da alle vier Hauptmaschinenparks in der Zoomlion Smart Industrial City fertiggestellt und in Betrieb genommen wurden und die integrierte digitale Transformation und die intelligente Fertigung (Intelligent Manufacturing, IM) von der Hauptmaschinenausrüstung bis hin zu den Ersatzteilen umgesetzt werden.

Zoomlion

Am Tag der Eröffnung wurde ein 4.000-Tonnen-All-Terrain-Kran enthüllt, der bisher größte der Welt, der die bisherigen Zoomlion-Rekorde von 2.000 und 2.400 Tonnen übertrifft. Er wurde für die Installation besonders großer Windturbinen (6–10 MW) in großer Höhe entwickelt und ist der einzige All-Terrain-Kran in der Branche, der Windturbinen in einer Höhe von 185 Metern installieren kann.

Der Kran verfügt über ein 10-achsiges, geländegängiges Fahrgestell mit einer Standardbreite von 3 Metern und ist mit der von Zoomlion selbst entwickelten Super Heavy Duty-Achse ausgestattet, die über die größte Tragfähigkeit auf dem Markt verfügt und innovative Technologien hervorhebt, wie z. B. die reibungslose und sichere Steuerung eines langen, flexiblen und trägen Auslegers.

Auf einer Fläche von 1.000.000 Quadratmetern verfügt der Park über die weltweit erste intelligente Fabrik, die den gesamten Herstellungsprozess von Radkränen abdeckt und alle 18 Minuten einen Kran vom Band nehmen kann. Mit fortschrittlicher Fertigungstechnologie als Kernstück des Parks sind 56 intelligente Produktlinien geplant, von denen vier dunkle Produktionslinien sind.

Durch die Verschmelzung digitaler Technologien mit der Fertigung per IM, industrielle KI, digitale Zwillinge und umfassende intelligente Logistik hat die Zoomlion Smart Industrial City über 150 Technologien eingeführt. Sie verfügt über 12 intelligente Fabriken und 2.000 Industrieroboter. Darüber hinaus besitzt sie über 700 patentierte Technologien für Produktionslinien und verwaltet ein internationales Normungssekretariat.

„Der Park symbolisiert nicht nur die kontinuierliche und expansive Entwicklung von Zoomlion im Bereich der Baukräne, sondern zeigt auch die Entschlossenheit und Stärke des Konzerns in der intelligenten und umweltfreundlichen Produktion", sagte Luo Kai, Co-Präsident von Zoomlion und General Manager der Construction Crane Company. „Mit dem neuen Park als Plattform, um Kerntechnologien zum Durchbruch zu verhelfen, Premiumprodukte mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten zu entwickeln und die weltweit einflussreichste Fabrik für die Herstellung intelligenter Kräne zu errichten, wollen wir den globalen Kunden hochwertigere und effizientere Dienstleistungen bieten."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2519116/Zoomlion.jpg