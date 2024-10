Zoomlion dévoile la plus grande grue tout-terrain du monde

Inauguration de son parc de machines de levage dans la ville industrielle intelligente de Zoomlion, à Changsha, en Chine

CHANGSHA, Chine, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a officiellement inauguré le 28 septembre le parc de marchines de levage (le « parc ») dans la ville industrielle intelligente de Zoomlion. Cette ouverture marque une étape importante pour Zoomlion, car les quatre principaux parcs de machines de la ville industrielle intelligente de Zoomlion sont achevés et mis en production, réalisant la transformation numérique intégrée et la mise à niveau de la fabrication intelligente, des équipements de machines principales aux pièces détachées.

Une grue tout-terrain de 4 000 tonnes a été dévoilée le jour de l'inauguration. Il s'agit de la plus grande grue au monde à ce jour, qui vient s'ajouter aux précédents records de 2 000 et 2 400 tonnes déjà établis par Zoomlion. La grue a été conçue pour l'installation de très grandes éoliennes (de 6 MW à 10 MW) à des hauteurs élevées. C'est la seule grue tout-terrain de l'industrie capable d'installer des éoliennes à une hauteur de 185 mètres.

Dotée d'un châssis tout-terrain à 10 essieux d'une largeur standard de 3 mètres, la grue est équipée de l'essieu super robuste développé par Zoomlion, qui possède la capacité de charge la plus élevée du marché et met en avant des technologies innovantes, telles que le contrôle des opérations en douceur et en toute sécurité d'une flèche longue, flexible et à grande inertie.

Couvrant une superficie de 1 000 000 de mètres carrés, le parc possède la première usine intelligente au monde qui couvre l'ensemble du processus de fabrication des grues sur roues et qui peut sortir une grue toutes les 18 minutes. La technologie de fabrication avancée étant au cœur du parc, celui-ci a planifié 56 lignes de produits intelligents, dont quatre sont des lignes de production sans intervention.

En fusionnant les technologies numériques avec la fabrication via la messagerie instantanée, l'IA industrielle, les jumeaux numériques et la logistique intelligente globale, la ville industrielle intelligente de Zoomlion a introduit plus de 150 technologies. Elle compte 12 usines intelligentes et 2 000 robots industriels. En outre, elle détient plus de 700 technologies brevetées pour des lignes de production et gère un secrétariat de normes internationales.

« Le parc ne symbolise pas seulement le développement continu et expansif de Zoomlion dans le secteur des grues de construction, mais montre également la détermination et la force du groupe en matière de fabrication intelligente et écologique », déclare Luo Kai, coprésident de Zoomlion et directeur général de Construction Crane Company. « Avec le nouveau parc comme plateforme pour promouvoir les technologies de base, développer des produits haut de gamme avec des droits de propriété intellectuelle indépendants, et construire l'usine de fabrication de grues intelligentes la plus influente du monde, nous visons à fournir aux clients du monde entier des services plus efficaces et de meilleure qualité. »

