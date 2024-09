ZTE e Orange Liberia se unem para concluir a implantação de rede rural na Libéria

A Orange Liberia e a ZTE implantaram com sucesso 128 sites de comunicação na zona rural da Libéria

O projeto aumenta significativamente a cobertura na zona rural da Libéria, apoiando o desenvolvimento econômico e social

MONROVIA, Libéria, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Orange Liberia, em colaboração com sua parceira estratégica ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), líder global no fornecimento de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, anunciou a conclusão bem-sucedida de um projeto para construir novos locais de comunicação, chamados Rural EcoSites, em todo o país, melhorando significativamente a cobertura de rede em áreas rurais.

O projeto, que abrange 128 sites de comunicação, foi concluído em apenas três meses. Esses locais empregam equipamentos de estação base sem fio de baixo consumo de energia e ampla cobertura que suportam as bandas de 800 MHz e 900 MHz.

A rede oferece serviços de voz 2G para usuários em áreas remotas e suporta serviços de dados 4G. Cada local integra energia solar e baterias de lítio inteligentes, aprimoradas com o software de economia de energia PowerPilot AI, para obter uma construção de rede com eficiência energética. Além disso, os desafios de transmissão são abordados de forma flexível através do uso adaptável de tecnologia de micro-ondas, satélite e retransmissão 4G.

Esta nova infraestrutura marca uma melhoria significativa nos serviços de comunicação para as regiões rurais da Libéria, proporcionando acesso a uma rede de alta qualidade para áreas anteriormente mal atendidas. Mais de 580.000 assinantes em áreas rurais se beneficiarão da inclusão digital, financeira e energética aprimorada.

Jean Marius YAO, CEO da Orange Liberia, afirmou: "Este projeto demonstra nosso compromisso em fornecer melhores serviços de comunicação para o povo da Libéria. Continuaremos a trabalhar com parceiros como a ZTE para avançar o setor de telecomunicações da Libéria".

"Os novos sites de comunicação construídos fornecerão um forte suporte para o desenvolvimento econômico e social das áreas rurais da Libéria. A Orange Liberia permanece dedicada a oferecer serviços de comunicação convenientes e de alta qualidade aos seus clientes", acrescentou Jean Marius YAO.

Zhang Guanzhen, CEO da ZTE Orange MEA Account, expressou honra pela colaboração neste projeto. "Esse projeto marca a primeira implementação da nossa solução de rede rural com o Orange Group, representando um avanço significativo em nossa colaboração", acrescentou Zhang Guanzhen. "Apesar das condições desafiadoras, incluindo infraestrutura subdesenvolvida e climas rigorosos, as equipes de entrega de ambas as empresas superaram inúmeros obstáculos imprevistos para garantir a conclusão bem-sucedida do projeto. Esse feito representa um marco estratégico fundamental na cooperação contínua entre o Orange Group e a ZTE Corporation".

A nova infraestrutura de rede rural promete fortalecer as comunidades rurais da Libéria, facilitando uma maior integração econômica e social. A Orange Liberia e a ZTE estão comprometidas em continuar avançando o cenário das telecomunicações na Libéria.

