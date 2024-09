ZTE en Orange Liberia werken samen om de uitrol van het plattelandsnetwerk in Liberia te voltooien

Orange Liberia en ZTE implementeren met succes 128 communicatiesites op het Liberiaanse platteland

Het project verbetert in belangrijke mate de dekking op het Liberiaanse platteland en ondersteunt de economische en sociale ontwikkeling

MONROVIA, Liberia, 6 september 2024 /PRNewswire/ -- Orange Liberia heeft, in samenwerking met zijn strategische partner ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevend leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, aangekondigd dat hun bouwproject voor nieuwe communicatiesites, genaamd Rural EcoSites, succesvol is afgerond. De sites die verspreid over het land liggen, verbeteren in belangrijke mate de netwerkdekking in landelijke gebieden.

Het project omvat 128 communicatiesites en was al in drie maanden klaar. Deze sites maken gebruik van draadloze basisstations met een laag stroomverbruik en een groot bereik voor 800 MHz- en 900 MHz-banden.

Het netwerk biedt 2G spraakdiensten voor gebruikers in afgelegen gebieden en ondersteunt 4G-datadiensten. Elke site integreert zonne-energie en slimme lithiumbatterijen, verbeterd met PowerPilot AI energiebesparende software, om een energie-efficiënte netwerkconstructie te realiseren. Bovendien worden uitdagingen op het gebied van transmissie flexibel aangepakt door het aanpasbare gebruik van microgolf-, satelliet- en 4G-relaytechnologie.

Deze nieuwe infrastructuur houdt een grote verbetering van de communicatiediensten voor de plattelandsregio's van Liberia in. De voorheen slecht bediende gebieden hebben nu toegang tot hoogwaardige netwerken. Meer dan 580.000 abonnees in landelijke gebieden zullen profiteren van verbeterde digitale, financiële en energie-inclusie.

Jean Marius YAO, CEO van Orange Liberia, zegt: "Dit project toont onze toewijding aan het leveren van betere communicatiediensten aan de bevolking van Liberia. We zullen blijven samenwerken met partners als ZTE om de Liberiaanse telecommunicatiesector vooruit te helpen."

"Dankzij de nieuw gebouwde communicatiesites kan de economische en sociale ontwikkeling van de plattelandsgebieden van Liberia sterk vooruitgaan. Orange Liberia blijft zich inzetten om zijn klanten handige en hoogwaardige communicatiediensten aan te bieden," voegt Jean Marius YAO toe.

Zhang Guanzhen, CEO, ZTE Orange MEA Account, toonde zich vereerd met de samenwerking aan dit project. "Dit project markeert de eerste implementatie van onze landelijke netwerkoplossing met de Orange Group en betekent een belangrijke doorbraak in onze samenwerking," aldus Zhang Guanzhen. "Ondanks de uitdagende omstandigheden, zoals een onderontwikkelde infrastructuur en een ruw klimaat, overwonnen de opleveringsteams van beide bedrijven talloze onvoorziene obstakels om het project tot een goed einde te brengen. Deze prestatie is een belangrijke strategische mijlpaal in de voortdurende samenwerking tussen Orange Group en ZTE Corporation."

De nieuwe netwerkinfrastructuur op het platteland belooft de plattelandsgemeenschappen in Liberia te versterken en een betere economische en sociale integratie mogelijk te maken. Orange Liberia en ZTE zijn vastbesloten om het telecommunicatielandschap in Liberia verder te ontwikkelen.

OVER ZTE:

ZTE helpt de wereld te verbinden met voortdurende innovatie voor een betere toekomst. Het bedrijf levert innovatieve technologieën en geïntegreerde oplossingen. Zijn portfolio omvat alle series van draadloze, wireline, apparaten en professionele telecommunicatiediensten. ZTE bedient meer dan een kwart van de wereldbevolking. Het streeft ernaar een digitaal en intelligent ecosysteem te creëren en overal connectiviteit en vertrouwen mogelijk te maken. ZTE is genoteerd aan zowel de beurs van Hongkong als aan de beurs van Shenzhen. www.zte.com.cn/global

