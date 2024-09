ZTE und Orange Liberia kooperieren bei der Einrichtung von Netzwerken im ländlichen Raum in Liberia

Orange Liberia und ZTE haben erfolgreich 128 Kommunikationsstandorte im ländlichen Liberia eingerichtet

Das Projekt verbessert die Abdeckung im ländlichen Liberia erheblich und unterstützt die wirtschaftliche und soziale Entwicklung

MONROVIA, Liberia, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- Orange Liberia hat in Zusammenarbeit mit seinem strategischen Partner ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), einem weltweit führenden Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, den erfolgreichen Abschluss eines Projekts zum Aufbau neuer Kommunikationsstandorte, sogenannter Rural EcoSites, im ganzen Land bekannt gegeben. Dadurch wird die Netzabdeckung in ländlichen Gebieten erheblich verbessert.

Das Projekt mit 128 Kommunikationsstandorten wurde in nur drei Monaten abgeschlossen. An den Standorten werden drahtlose Basisstationen mit niedrigem Stromverbrauch und großer Reichweite eingesetzt, die die Frequenzbänder 800 und 900 MHz unterstützen.

Das Netzwerk bietet 2G-Sprachdienste für Benutzer in abgelegenen Gebieten und unterstützt 4G-Datendienste. Jeder Standort ist mit Solarenergie und intelligenten Lithiumbatterien ausgestattet, ergänzt durch die Energiesparsoftware PowerPilot AI, um einen energieeffizienten Netzaufbau zu ermöglichen. Zusätzlich werden Übertragungsprobleme durch den anpassungsfähigen Einsatz von Mikrowellen-, Satelliten- und 4G-Relaistechnologie flexibel angegangen.

Diese neue Infrastruktur stellt eine bedeutende Verbesserung der Kommunikationsdienste für die ländlichen Regionen Liberias dar und bietet einen qualitativ hochwertigen Netzzugang zu bisher unterversorgten Gebieten. Über 580.000 Abonnenten in ländlichen Gebieten werden von einer verbesserten digitalen, finanziellen und energetischen Integration profitieren.

Jean Marius YAO, CEO von Orange Liberia, erklärte: „Dieses Projekt verdeutlicht unser Engagement für bessere Kommunikationsdienste für die Menschen in Liberia. Wir werden auch weiterhin mit Partnern wie ZTE zusammenarbeiten, um den Telekommunikationssektor in Liberia zu fördern."

„Die neuen Kommunikationsstandorte werden die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der ländlichen Gebiete Liberias nachhaltig unterstützen. Orange Liberia setzt sich weiterhin dafür ein, seinen Kunden bequeme und qualitativ hochwertige Kommunikationsdienste anzubieten", fügte Jean Marius YAO hinzu.

Zhang Guanzhen, CEO von ZTE Orange in der Region MEA, brachte seine Freude über die Zusammenarbeit bei diesem Projekt zum Ausdruck. „Dieses Projekt ist die erste Implementierung unserer Netzwerklösung für den ländlichen Raum mit der Orange Group und stellt einen bedeutenden Durchbruch in unserer Zusammenarbeit dar", fügte Zhang Guanzhen hinzu. „Trotz der schwierigen Bedingungen, wie z. B. der unterentwickelten Infrastruktur und des rauen Klimas, konnten die Lieferteams beider Unternehmen zahlreiche unvorhergesehene Hindernisse überwinden und das Projekt erfolgreich abschließen. Diese Leistung ist ein wichtiger strategischer Meilenstein in der laufenden Zusammenarbeit zwischen der Orange Group und ZTE Corporation."

Die neue Netzinfrastruktur für den ländlichen Raum verspricht, die ländlichen Gemeinden Liberias zu stärken und eine bessere wirtschaftliche und soziale Integration zu ermöglichen. Orange Liberia und ZTE setzen sich für die weitere Entwicklung der Telekommunikationsstruktur in Liberia ein.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

FOLGEN SIE UNS:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

X www.x.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

MEDIENANFRAGEN:

ZTE Corporation

Kommunikation

E-Mail: [email protected]