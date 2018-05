Palírna Kavalan získala v San Franciscu trofej „Best in Class" a 9 „dvojitých zlatých" medailí

Nejlepší ostatní Single Malt Whisk(e)y a Dvojitá zlatá medaile

Single malt whisky King Car Conductor, Tchaj-wan [46 %]

Pouze Dvojitá zlatá medaile – všechny následující whisky jsou Single Malt nebo Single Cask Strength

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57,1 %]

Kavalan Solist Fino Sherry Cask [57 %]

Kavalan Solist Vinho Barrique [56,3 %]

Kavalan Podium [46 %]

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask [57,1 %]

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57,8 %]

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask [57,1 %]

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask [58,6 %]

Generální ředitel palírny Kavalan pan YT Lee uvedl, že vítěz kategorie „Nejlepší ostatní Single Malt Whisky", whisky King Car Conductor, byla představena jménem mateřské společnosti King Car, aby reprezentovala svou rozmanitost a inovaci. „Whisky Conductor je různorodá, komplexní a jemná," řekl.

Palírna Kavalan byla v žebříčku Annual Brands Report 2018 zařazena mezi jednu z nejžhavějších nových whisky. Tento průzkum hlavních barmanů, manažerů a majitelů barů a restaurací zahrnuje skupinu 50 nejlepších barů na světě, nejlepších asijských barů, ocenění Time Out Bar, CLASS Bar, Tales of the Cocktail Spirited Awards a ocenění Mixology and Australian Bartender.

Palírna Kavalan v loňském roce převzala největší cenu za rok 2017 v mezinárodní soutěži International Wine and Spirit Competition (IWSC), „Palírna roku" (Distiller of the Year), která uznává nejlepšího výrobce alkoholu včetně ginu, vodky, brandy, rumu a likéru, stejně jako whisky.

O palírně Kavalan Whisky

První tchajwanská palírna Kavalan se věnuje umění single malt whisky od roku 2006. Whisky Kavalan zraje v intenzivní vlhkosti a horku a k její kvalitě přispívají také mořské a horské vánky a pramenitá voda ze Sněžné hory, jež společně přispívají k charakteristické krémovitosti whisky Kavalan. Palírna se jmenuje po starém označení pro okres I-lan, kde sídlí a využívá třicetileté zkušenosti své mateřské společnosti King Car Group v oblasti výroby nápojů. Získala již více než 270 zlatých ocenění a je dostupná ve více než 60 zemích. Více informací na www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

