Azorus CRM åbner kontor i København for at kunne yde tættere og mere responsiv support til nordiske og europæiske universitetspartnere

BEDFORD, NS, 9. december 2025 /PRNewswire/ -- Azorus CRM, den højt ansete specialiserede CRM-løsning til videregående uddannelser, udvider sin tilstedeværelse i Europa med åbningen af et nyt supportkontor i København. Kontoret, der åbnede den 1. december 2025, markerer et vigtigt skridt i Azorus' indsats for at betjene det voksende nordiske marked.

Azorus CRM logo

Kontoret i København vil fungere som et knudepunkt for nordiske kunder, herunder prestigefyldte institutioner som Uppsala Universitet, Lunds Universitet og Karolinska Institutet. Det vil også fungere som et springbræt for yderligere europæisk ekspansion og supplere Azorus' eksisterende kundebase i Storbritannien, Holland og Schweiz.

Med i teamet er Nathan Brown, i rollen som kundeplejekonsulent. Nathan er en tidligere Azorus-kunde fra Storbritannien, hvor han arbejdede som CRM- og konverteringschef og har stor erfaring inden for videregående uddannelse. Hans dybe kendskab til Azorus-platformen og hans forståelse for kundernes behov vil sikre, at institutioner i regionen får enestående support og vejledning.

Stephen MacDonald, administrerende direktør for Azorus CRM, sagde: "Dette nye kontor er et udtryk for vores langsigtede engagement i Norden. Ved at etablere en fysisk tilstedeværelse i København kan vi tilbyde vores kunder hurtigere responstider, mere lokaliserede løsninger og ganske enkelt et mere meningsfuldt partnerskab. Nathans ekspertise inden for videregående uddannelse og førstehåndserfaring med Azorus gør ham til det perfekte supplement til vores team, da vi fortsætter med at hjælpe universiteter i Storbritannien og Europa med at nå deres mål for studenterengagement."

Kontoret i København afspejler Azorus' mission om fortsat at levere vores højt specialiserede CRM-platform eksklusivt til videregående uddannelsesinstitutioner. Azorus har længe været kendt for sin enestående kundeservice, der bygger på lydhørhed, partnerskab og en dyb forståelse af institutionelle behov. Dette ry giver os en stærk position i Norden og udenfor, hvor tillid, pålidelighed og samarbejdsrelationer værdsættes højt. Ved at bringe vores serviceorienterede tilgang tættere på vores nordiske partnere–kan vi støtte institutionerne endnu mere effektivt i deres rekrutterings- og engagementstrategier.

Azorus CRM-platformen tilbyder en omfattende række værktøjer til lead management, kommunikation, tilmeldingssporing og præstationsmåling, som gør det muligt for institutioner at træffe datadrevne beslutninger og nå deres tilmeldingsmål. Med kontorer i Canada, Storbritannien og nu også Danmark fortsætter Azorus med at udvide sin tilstedeværelse i Europa og støtte videregående uddannelsesinstitutioner med teknologi, der er designet til deres unikke behov.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2837936/AZORUS_CRM_Azorus_CRM_opens_Copenhagen_office_to_deliver_closer_.jpg