Azorus CRM avaa toimiston Kööpenhaminaan tarjotakseen läheisempää ja nopeampaa tukea pohjoismaisille ja eurooppalaisille yliopistokumppaneilleen

BEDFORD, NS, 9. joulukuuta 2025 /PRNewswire/ -- Azorus CRM, arvostettu korkeakoulujen CRM-ratkaisujen asiantuntija, laajentaa toimintaansa Euroopassa avaamalla uuden tukitoimiston Kööpenhaminaan. Toimisto, joka avattiin 1. joulukuuta 2025, on merkittävä askel Azoruksen sitoutumisessa palvelemaan kasvavaa pohjoismaista markkinaa.

Kööpenhaminan toimisto toimii keskuksena pohjoismaisille asiakkaille, joihin lukeutuu Uppsalan yliopiston, Lundin yliopiston ja Karoliinisen Instituutin kaltaisia arvostettuja instituutioita. Lisäksi ne toimivat ponnahduslautana laajemmalle laajentumiselle Eurooppaan, täydentäen Azorusin olemassa olevaa asiakaspohjaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa ja Sveitsissä.

Tiimiin liittyy Nathan Brown, joka toimii asiakaspalvelupäällikkönä. Nathan on entinen Azorus-asiakas Isosta-Britanniasta, jossa hän toimi CRM- ja konversiojohtajana ja hankki laajaa kokemusta korkeakoulusektorilta. Hänen syvällinen Azorus-alustan tuntemuksensa ja ymmärryksensä asiakkaiden tarpeista varmistavat, että alueen oppilaitokset saavat erinomaista tukea ja ohjausta.

Stephen MacDonald, Azorus CRM:n toimitusjohtaja, sanoi: "Tämä uusi toimipaikka on merkki pitkäaikaisesta sitoutumisestamme Pohjoismaiden alueelle. Perustamalla fyysisen toimipisteen Kööpenhaminaan voimme tarjota asiakkaillemme nopeampia vastaikoja, paikallisempia ratkaisuja ja yksinkertaisesti merkityksellisemmän kumppanuuden. Nathanin korkeakoulutuksen asiantuntemus ja ensikäden kokemus Azorus-yrityksestä tekevät hänestä täydellisen lisäyksen tiimiimme, kun jatkamme brittiläisten ja eurooppalaisten yliopistojen auttamista niiden opiskelijoiden sitouttamistavoitteiden saavuttamisessa."

Kööpenhaminan toimisto heijastaa Azoruksen missiota jatkaa erittäin erikoistuneen CRM-alustan toimittamista yksinomaan korkeakouluille. Azorus on jo pitkään tunnettu poikkeuksellisesta asiakaspalvelustaan, joka perustuu reagointikykyyn, kumppanuuteen ja syvälliseen ymmärrykseen oppilaitosten tarpeista. Tämä maine vahvistaa asemaamme Pohjoismaissa ja muualla, missä luotettavuutta ja yhteistyösuhteita arvostetaan suuresti. Tuomalla palvelukeskeisen lähestymistapamme lähemmäksi pohjoismaisia kumppaneitamme voimme tukea oppilaitoksia entistä tehokkaammin niiden rekrytointi- ja sitouttamisstrategioiden kehittämisessä.

Azorus CRM -alusta tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja liidien hallintaan, viestintään, ilmoittautumisten seurantaan ja suorituskyvyn mittaamiseen, mikä mahdollistaa oppilaitoksille datapohjaisen päätöksenteon ja ilmoittautumistavoitteiden saavuttamisen. Azorusilla on toimistot Kanadassa, Isossa-Britanniassa ja nyt myös Tanskassa, ja se jatkaa kasvuaan Euroopassa tukemalla korkeakouluja niiden yksilöllisiin tarpeisiin suunnitellulla teknologialla.

