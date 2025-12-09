Azorus CRM åpner kontor i København for å levere nærere og mer responsiv støtte til nordiske og europeiske universitetspartnere

BEDFORD, NS, 9. desember 2025 /PRNewswire/ -- Azorus CRM, det høyt anerkjente spesialiserte CRM-løsningen for høyere utdanning, utvider sitt fotavtrykk i Europa med lanseringen av et nytt støttekontor i København. Kontoret, som åpnet den 1. desember 2025, markerer et stort skritt i Azorus' forpliktelse til å betjene det voksende nordiske markedet.

Kontoret i København vil fungere som et knutepunkt for nordiske kunder, blant annet prestisjetunge institusjoner som Uppsala universitet, Lunds universitet og Karolinska Institutet. Det vil også være et springbrett for videre ekspansjon i Europa, og utfylle Azorus' eksisterende kundebase i Storbritannia, Nederland og Sveits.

Som nytt medlem av teamet, kommer Nathan Brown inn i rollen som Client Care Account Manager. Nathan er en tidligere Azorus-klient fra Storbritannia, hvor han fungerte som CRM & Conversion Manager og bringer omfattende erfaring innen høyere utdanning.. Hans dype kunnskap om Azorus-plattformen og hans forståelse av kundenes behov vil sikre at institusjoner i regionen får eksepsjonell støtte og veiledning.

Stephen MacDonald, administrerende direktør hos Azorus CRM, sa: "Dette nye kontoret viser vår langsiktige forpliktelse til den nordiske regionen. Ved å etablere en fysisk tilstedeværelse i København kan vi tilby våre kunder raskere responstider, mer lokaliserte løsninger og rett og slett et mer meningsfylt nivå av partnerskap. Nathans høyere utdanningsekspertise og førstehåndserfaring med Azorus gjør ham til det perfekte tilskuddet til vårt team, ettersom vi fortsetter å hjelpe universiteter i Storbritannia og Europa med å nå sine mål for studentengasjement."

Kontoret i København gjenspeiler Azorus' oppdrag om å fortsette å levere vår høyt spesialiserte CRM-plattform utelukkende til høyere utdanningsinstitusjoner. Azorus har lenge vært anerkjent for sin eksepsjonelle kundeservice, basert på respons, partnerskap og en dyp forståelse av institusjonelle behov. Dette ryktet plasserer oss sterkt i den nordiske regionen og utover, hvor tillit, pålitelighet og samarbeidsforhold er høyt verdsatt. Ved å bringe vår service-først-tilnærming nærmere våre nordiske partnere, er vi i stand til å støtte institusjoner enda mer effektivt når de fremmer sine rekrutterings- og engasjementsstrategier.

Azorus CRM-plattformen tilbyr en omfattende pakke med verktøy for lederstyring, kommunikasjon, rekrutteringssporing og ytelsesmåling, slik at institusjoner kan ta datadrevne beslutninger og oppnå sine rekrutteringsmål. Med kontorer i Canada, Storbritannia og nå Danmark, fortsetter Azorus å vokse sin tilstedeværelse over hele Europa, og støtter høyere utdanningsinstitusjoner med teknologi designet for deres unike behov.

