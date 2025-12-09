Håvors CM öppnar kontor i Köpenhamn för att erbjuda närmare och mer respons stöd till nordiska och europeiska universitet

BERÖRD, NOVA SÖTA, 9 december 2025 /PRNewswire/ -- Håvors CM, den högt ansedda specialiserade CM-lösningen för högre utbildning, expanderar sitt fotat i Europa med lanseringen av ett nytt supportkontor i Köpenhamn. Kontoret, som öppnade den 1 december 2025, är ett viktigt steg i Azorus åtagande att betjäna den växande nordiska marknaden.

Azorus CRM logo

Kontoret i Köpenhamn kommer att fungera som ett nav för nordiska kunder, inklusive prestigefyllda institutioner såsom Uppsala universitet, Lunds universitet och Karolinska institutet. Det kommer även att ge en språngbräda för ytterligare europeisk expansion, vilket kompletterar Azorus befintliga kundbas i Storbritannien, Nederländerna och Schweiz.

Ny i teamet är Nathan Brown, i rollen som Client Care Account Manager. Nathan är en tidigare Azorus-kund från Storbritannien, där han tjänstgjorde som CRM & Conversion Manager, och har omfattande erfarenhet av högre utbildning. Hans djupa kunskap om Azorus-plattformen och hans förståelse för kundbehoven kommer att säkerställa att institutioner i regionen får exceptionellt stöd och vägledning.

Stephen MacDonald, VD för Azorus CRM, sade: "Detta nya kontor visar vårt långsiktiga engagemang i Norden. Genom att etablera en fysisk närvaro i Köpenhamn kan vi erbjuda våra kunder snabbare svarstider, mer lokaliserade lösningar och helt enkelt ett mer meningsfullt partnerskap. Nathans expertis inom högre utbildning och förstahandserfarenhet med Azorus gör honom till det perfekta tillskottet till vårt team, allteftersom vi fortsätter att hjälpa universitet i Storbritannien och Europa att uppnå sina mål för studentengagemang."

Kontoret i Köpenhamn speglar Azorus uppdrag att fortsätta att leverera vår högt specialiserade CRM-plattform uteslutande till högre utbildningsinstitutioner. Azorus har länge varit erkänd för sin exceptionella kundservice, med lyhördhet, partnerskap och en djup förståelse för institutionella behov som grund. Detta rykte positionerar oss starkt i Norden och globalt, där förtroende, tillförlitlighet och samarbetsrelationer är högt värderade. Genom att föra vår service–first-strategi närmare våra nordiska partners kan vi stötta institutioner ännu mer effektivt när de utvecklar sina rekryterings- och engagemangsstrategier.

Azorus CRM-plattformen erbjuder en omfattande svit av verktyg för ledningshantering, kommunikation, registreringspårning och prestationsmätning, vilket gör det möjligt för institutioner att fatta datadrivna beslut och uppnå sina registreringsmål. Med kontor i Kanada, Storbritannien och nu Danmark fortsätter Azorus att öka sin närvaro i hela Europa och stötta högre utbildningsinstitutioner med teknik som är utformad för deras unika behov.

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/2837936/AZORUS_CRM_Azorus_CRM_opens_Copenhagen_office_to_deliver_closer_.jpg