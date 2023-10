Darling Ingredients gennemfører overtagelsen af den brasilianske gelatine- og collagenproducent Gelnex

IRVING, Texas, 3. april 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verdens førende virksomhed inden for omdannelse af fødevareaffald til bæredygtige produkter og vedvarende energi, har per 31. marts 2023 gennemført overtagelsen af Gelnex, en førende global producent af gelatine og collagenprodukter.

Virksomheden annoncerede oprindeligt overtagelsen i oktober 2022 til en købspris på 1,2 mia. USD i kontanter, plus eller minus justeringer og omkostninger ved gennemførelsen. Som en del af transaktionen har Darling Ingredients overtaget fem fabriksanlæg i Sydamerika og et i USA med en produktionskapacitet på 46.000 tons gelatine og collagenprodukter årligt. Darling Ingredients forventer, at Gelnex vil bidrage med ca. 75 mio. USD i EBITDA til Darlings indtjening i 2023, fratrukket omkostninger i forhold til lagerbeholdning og integration.

"Denne overtagelse giver Darling kapaciteten til med det samme at betjene sine collagenkunders voksende behov, samtidig med at vi fortsat kan betjene det voksende gelatinemarked," siger Randall C. Stuewe, Chairman og Chief Executive Officer. "Gelnex er en veldrevet virksomhed og ventes at øjeblikkeligt bidrage til Darlings værdi."

Med 17 topmoderne anlæg på fire kontinenter i hele verden er Darlings sundhedsbrand Rousselot en førende producent og global leverandør af hundredvis af gelatine- og kollagenprodukter fra kvæg, svin og fisk.

"Kollagen er det protein i menneskekroppen, som forekommer naturligt i størst mængde, og det spiller en voksende rolle på markedet for sundheds- og ernæringsprodukter, hvor forbrugerne søger proteinets fordele til deres hår, negle, hud, led, knogler og muskler," siger Stuewe. "Vore mangesidige kollagenprodukter i høj kvalitet kan bruges i en lang række forbindelser, herunder næringstilskud, kapsler, tabletter, sundhedsbarer, drikke, mejeriprodukter, konfekture og andet."

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der forvandler spiselige biprodukter og madaffald til bæredygtige produkter, og en førende producent af vedvarende energi. Selskabet, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed, driver mere end 250 fabrikker i 17 lande og omdanner ca. 15 % af verdens affaldsstrømme fra kødindustrien til produkter med merværdi, såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, dyreproteiner og -mel samt ingredienser til foder til kæledyr. Besøg darlingii.com for at få mere at vide. Følg os på LinkedIn.

Advarsel om udtalelser vedrørende fremtidige oplysninger

Denne meddelelse kan indeholde "fremadskuende udtalelser," som omfatter information om virksomhedens planer, hensigter, mål, strategier, fremtidig indtjening, cashflow, synergier, resultater, kapitalomkostninger og andre oplysninger, der ikke er historiske. Når de anvendes i denne meddelelse, bruges ordene "udsigt," "prognose," "forventer," "imødeser," "projicerer," "planlægger," "planlægger," "agter," "tror," "vil" og variationer af sådanne ord eller tilsvarende udtryk til at identificere fremadskuende udtalelser. Alle fremadskuende udtalelser er baseret på aktuelle forventninger og overbevisninger og forskellige antagelser. Der er ingen sikkerhed for, at virksomheden vil opfylde disse forventninger, eller at disse overbevisninger vil vise sig at være korrekte. Der findes et antal risici og usikkerhedsfaktorer, som kunne få de faktiske resultater til at blive markant anderledes i forhold til de resultater, der udtrykkes eller antydes i de fremadskuende udtalelser, der er indeholdt i denne meddelelse. De omfatter bl.a. virksomhedens evne til at realisere transaktionens forventede fordele. Talrige andre faktorer, hvoraf mange er uden for virksomhedens kontrol, kunne få de faktiske resultatet til at blive markant anderledes end dem, der udtrykkes som fremadskuende udtalelser. Andre risikofaktorer udgøres af det, der omtales i virksomhedens indberetninger til de amerikanske børsmyndigheder, Securities and Exchange Commission. Fremadskuende udtalelser omtaler kun den dato, hvor de blev fremsat, og virksomheden påtager sin ikke nogen forpligtelse til at opdatere fremadskuende udtalelser, så de afspejler hændelser eller omstændigheder efter den dato, hvor de er fremsat, eller for at afspejle ventede eller uventede hændelser eller omstændigheder.

