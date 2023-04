Darling Ingredients saattaa päätökseen brasilialaisen gelatiinin ja kollageenin tuottajan Gelnexin hankinnan

IRVING, Teksas, Yhdysvallat, 3. huhtikuuta 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), maailman johtava ruokajätettä kestäviksi tuotteiksi muuttava yritys, ja uusiutuvan energian tuottaja, sai päätökseen Gelnexin, johtavan gelatiini- ja kollageenituotteiden valmistajan, hankinnan 31.maaliskuuta 2023.

Yritys julkisti ensimmäisen kerran lokakuussa 2022 ostohinnan olevan noin 1,2 miljardia dollaria käteisenä, sulkemiskulut lisättynä tai vähennettynä. Osana kauppaa Darling Ingredients osti viisi tuotantolaitosta Etelä-Amerikasta ja yhden Yhdysvalloista, joiden tuotantokapasiteetti on 46 000 tonnia gelatiini- ja kollageenituotteita vuosittain. Darling Ingredientsin arvion mukaan Gelnexin käyttökateosuus on noin 75 miljoonaa dollaria Darlingin tulosta kohden vuonna 2023 ilman varasto- ja integraatiokustannuksia.

"Tämä hankinta antaa Darlingille välittömän kyvyn palvella kollageeniasiakkaidensa kasvavia tarpeita ja jatkaa samalla kasvavien gelatiinimarkkinoiden palvelemista", sanoo Randall C. Stuewe, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Gelnex on hyvin johdettu yritys ja sen odotetaan kasvavan välittömästi."

Darling Ingredientsin terveysbrändi Rousselot, jolla on 17 huippuluokan laitosta neljällä mantereella ympäri maailmaa, on johtava satojen naudan-, sian- ja kalalähteistä valmistettujen gelatiini- ja kollageenituotteiden valmistaja ja maailmanlaajuinen toimittaja.

"Kollageeni on runsain kehossa luonnollisesti esiintyvä proteiini, ja sillä on kasvava rooli terveys- ja ravitsemusmarkkinoilla kuluttajille, jotka haluavat hoitaa hiuksiaan, kynsiään, ihoaan, niveliään, luitaan ja lihaksiaan", Stuewe kertoo. "Monipuolisia ja laadukkaita kollageenituotteitamme voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa, mukaan lukien jauheseokset, kapselit, tabletit, ravintopatukat, juomat, maitotuotteet, makeiset ja monet muut."

Tietoa Darlingista

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin pörssiyhtiö, jonka alaa on syötäväksi kelpaavien sivutuotteiden ja elintarvikejätteen muuttaminen kestävän kehityksen mukaisiksi tuotteiksi, sekä johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen edelläkävijänä tunnetulla yhtiöllä on yli 250 tuotantolaitosta 17 maassa, ja se hyödyntää noin 15 prosenttia maailman lihateollisuuden jätevirroista tehden niistä uusia tuotteita, kuten vihreää energiaa, uusiutuvaa dieseliä, kollageenia, lannoitteita, eläinproteiineja ja eläinperäistä jauhoa sekä lemmikkieläinten ruuan ainesosia, vihreäksi energiaksi, uusiutuvaksi dieseliksi, kollageeniksi, lannoitteiksi, eläinproteiineiksi ja -jauhoiksi sekä lemmikkieläinten ruoan ainesosiksi. Lisätietoja verkkosivuillamme osoitteessa darlingii.com . Seuraa meitä LinkedInissä .

Varoitus tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista:

Tämä lehdistötiedote voi sisältää "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja", jotka sisältävät tietoa yhtiön suunnitelmista, tavoitteista, päämääristä, strategioista, tulevista tuloista, kassavirrasta, synergioista, tuloksista ja investoinneista sekä muuta tietoa, joka ei ole historiallista tietoa. Tässä julkaisussa käytetyt sanat "näkymät", "ennuste", "arviot", "odottaa", "ennakoi", "hankkeet", "suunnitelmat", "aikoo", "uskoo", "meinaa" ja vastaavat ilmaisut pyrkivät osoittamaan, että kyse on tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat yhtiön nykyisiin odotuksiin ja eri oletuksiin. Siitä ei voi olla varmuutta, että Yhtiö toteuttaa nämä odotukset tai että nämä uskomukset osoittautuvat oikeiksi. Olemassa on useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti ennakoiduista tuloksista tai odotuksista, jotka on ilmaistu yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa tässä lehdistötiedotteessa. Näitä ovat muun muassa yhtiön kyky realisoida kaupasta odotetut hyödyt. Lukuisat muut tekijät, joista monet eivät ole yhtiön hallinnassa, voivat saada todelliset tulokset poikkeamaan olennaisesti ilmaistuista odotuksista tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa. Muut riskitekijät mainitaan yhtiön arvopaperi- ja pörssikomissiolle tekemissä ilmoituksissa. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot puhuvat vain siitä päivästä, jona ne on annettu, eikä yhtiö ole velvollinen päivittämään lausuntoja kuvastamaan niiden antamispäivän jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita tai ennakoituja tai odottamattomia tapahtumia tai olosuhteita.

