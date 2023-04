Darling Ingredients voltooit overname van Braziliaanse gelatine- en collageenproducent Gelnex

IRVING, Texas, 3 april 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), 's werelds toonaangevende bedrijf dat voedselverspilling omzet in duurzame producten en producent van hernieuwbare energie, heeft op 31 maart 2023 de overname voltooid van Gelnex, een toonaangevende wereldwijde producent van gelatine- en collageenproducten.

Het bedrijf kondigde de overname voor het eerst aan in oktober 2022 voor een aankoopprijs van ongeveer $ 1,2 miljard USD in contanten, plus of minus slotaanpassingen en -kosten. Als deel van de transactie heeft Darling Ingredients vijf fabrieken in Zuid-Amerika en één in de Verenigde Staten verworven, met het vermogen om jaarlijks 46.000 ton gelatine- en collageenproducten te produceren. Darling Ingredients schat dat Gelnex ongeveer $ 75 miljoen aan EBITDA zal bijdragen tot de inkomsten van Darling in 2023, na aftrek van voorraad- en integratiekosten.

"Deze overname geeft Darling onmiddellijk het vermogen om te voldoen aan de groeiende behoeften van zijn collageenklanten, terwijl het tegelijkertijd de groeiende gelatinemarkt blijft bedienen", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en Chief Executive Officer. "Gelnex is een goed geleid bedrijf dat naar verwachting onmiddellijk een bijdrage zal leveren.

Met zeventien ultramoderne faciliteiten op vier continenten over de hele wereld is Rousselot, het gezondheidsmerk van Darling Ingredients, een toonaangevende fabrikant en wereldwijde leverancier van honderden collageenproducten die afkomstig zijn van runderen, varkens en vis.

"Collageen is het meestvoorkomende eiwit dat van nature in het lichaam wordt aangetroffen en het speelt een steeds grotere rol in de markt voor gezondheid en voeding voor consumenten die op zoek zijn naar producten die goed zijn voor hun haar, nagels, huid, gewrichten, botten en spieren," aldus Stuewe. "Onze veelzijdige en hoogwaardige collageenproducten kunnen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder poedermengsels, capsules, tabletten, voedingsrepen, dranken, zuivelproducten, snoep en zoetigheden en meer."

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat van eetbare bijproducten en voedselafval duurzame producten maakt en is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Het bedrijf is erkend als een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid, exploiteert meer dan 250 fabrieken in 17 landen en hergebruikt ongeveer 15% van de afvalstromen van de vleesindustrie in de wereld in producten met toegevoegde waarde, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten, maaltijden en ingrediënten voor dierenvoeding. Ga voor meer informatie naar darlingii.com. Volg ons op LinkedIn.

Waarschuwingen met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen:

Dit persbericht kan "toekomstgerichte verklaringen" bevatten, die informatie bevatten over de plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige inkomsten, cashflow, synergieën, prestaties, kapitaaluitgaven en andere informatie van het bedrijf die geen historische informatie is. Wanneer ze in dit persbericht worden gebruikt, zijn de woorden "vooruitzichten", "prognoses", "schatten", "verwachten", "anticiperen", "projecteren", "plannen", "van plan zijn", "geloven", "zullen" en variaties op dergelijke woorden of soortgelijke uitdrukkingen bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en overtuigingen en diverse veronderstellingen. Er kan geen garantie worden gegeven dat het bedrijf deze verwachtingen zal waarmaken of dat deze overtuigingen juist zullen blijken te zijn. Er zijn een aantal risico's en onzekerheden waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die uitgedrukt of geïmpliceerd worden door de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht. Deze omvatten het vermogen van het bedrijf om de verwachte voordelen van de transactie te verwezenlijken. Talrijke andere factoren, waarvan er vele buiten de controle van het bedrijf liggen, kunnen ervoor zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Andere risicofactoren zijn diegene die worden besproken in de deponeringen van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen voor de datum waarop deze is gedaan en het bedrijf neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden te weerspiegelen na de datum waarop deze werd gedaan noch om het uitkomen van verwachte of onverwachte gebeurtenissen of omstandigheden te weerspiegelen.

