Darling Ingredients achève l'acquisition du producteur brésilien de gélatine et de collagène Gelnex

IRVING, Texas, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) leader mondial de la transformation des déchets alimentaires en produits durables et producteur d'énergie renouvelable, a finalisé l'acquisition de Gelnex, l'un des principaux producteurs mondiaux de produits à base de gélatine et de collagène, le 31 mars 2023.

La société a d'abord annoncé cette acquisition en octobre 2022 pour un prix d'achat d'environ 1,2 milliard de dollars américains en espèces, majoré ou minoré des ajustements et des coûts de clôture. Dans le cadre de cette transaction, Darling Ingredients a acquis cinq installations en Amérique du Sud et une aux États-Unis, avec la capacité de produire 46 000 tonnes métriques de produits à base de gélatine et de collagène par an. Darling Ingredients estime que Gelnex contribuera aux bénéfices de la société à hauteur d'environ 75 millions de dollars en EBITDA en 2023, déduction faite des coûts d'inventaire et d'intégration.

« Cette acquisition donne à Darling la capacité immédiate de répondre aux besoins croissants de ses clients dans le domaine du collagène, tout en continuant à servir le marché en pleine croissance de la gélatine, a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général. « Gelnex est une entreprise bien gérée et devrait être immédiatement relutive. »

Avec 17 installations ultramodernes réparties sur quatre continents, Rousselot, la marque santé de Darling Ingredients, est un fabricant de premier plan et un fournisseur mondial de centaines de produits à base de gélatine et de collagène de bovine, porcine et marine.

« Le collagène est la protéine la plus abondante que l'on trouve naturellement dans le corps, et il joue un rôle croissant sur le marché de la santé et de la nutrition auprès des consommateurs qui en recherchent les bienfaits pour leurs cheveux, leurs ongles, leur peau, leurs articulations, leurs os et leurs muscles », a déclaré Stuewe. « Nos produits de collagène polyvalents et de qualité supérieure peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications, y compris les mélanges de poudre, les capsules, les comprimés, les barres nutritionnelles, les boissons, les produits laitiers, les confiseries et plus encore. »

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant des sous-produits comestibles et des déchets alimentaires en produits durables et un producteur d'énergie renouvelable de premier plan. Reconnue comme un leader en matière de durabilité , la société exploite plus de 250 usines dans 17 pays et réutilise environ 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur darlingii.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

Mises en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des « déclarations prospectives », qui comprennent des informations concernant les projets, les objectifs, les buts, les stratégies, les bénéfices futurs, les flux de trésorerie, les synergies, les performances, les dépenses d'investissement et d'autres informations qui ne sont pas des informations historiques. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, les mots « perspectives », « prévisions », « estimations », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « planifier », « avoir l'intention de », « croire », « sera » et les variations de ces mots ou des expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur les attentes et croyances actuelles et sur diverses hypothèses. Rien ne garantit que la société réalisera ces attentes ou que ces convictions se révéleront exactes. Il existe un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué. Il s'agit notamment de la capacité de la société à réaliser les avantages prévus de la transaction. De nombreux autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Les autres facteurs de risque comprennent ceux qui sont décrits dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, et la société n'est pas tenue de la mettre à jour pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date à laquelle elle est faite ou pour refléter la survenance d'événements ou de circonstances anticipés ou non anticipé.

Contacts chez Darling Ingredients

Investisseurs : Suann Guthrie

Vice-présidente senior, Relations avec les investisseurs, Développement durable et Communications

(469) 214-8202; [email protected]



Médias : Jillian Fleming

Directrice, Communications internationales

(972) 5451-7115; [email protected]

