Darling Ingredients Inc. Rapporterer resultaterne for fjerde kvartal og regnskabsåret 2022

Højdepunkter for regnskabsåret 2022

Genererede en nettoindtægt på 737,7 millioner dollars eller 4,49 dollars pr. GAAP-aktie efter udvandet regnskab

pr. GAAP-aktie efter udvandet regnskab Leverede rekordhøj kombineret justeret EBITDA på 1,541 mia. dollars

Startede tredje anlæg til vedvarende diesel, hvilket gør Diamond Green Diesel til Nordamerikas største producent af vedvarende diesel med 1,2 milliarder galloner om året

til Nordamerikas største producent af vedvarende diesel med 1,2 milliarder galloner om året Udvidede det globale fodaftryk med tre strategiske opkøb, hvilket styrkede virksomhedens vertikale integration inden for produktion af vedvarende diesel

Rekordresultater i Food Segmentet drevet af vækst i forretningen med hydrolyseret kollagen

Tilbagekøbte 125,5 mio. dollars af almindelige aktier

IRVING, Texas, Feb. 27, 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporterede i dag en nettoindtægt på 156,6 millioner dollars eller 0,96 dollars pr. udvandet aktie for fjerde kvartal 2022 sammenlignet med en nettoindtægt på 155,8 millioner dollars eller 0,94 dollars pr. udvandet aktie for fjerde kvartal 2021. Selskabet rapporterede også en nettoomsætning på 1,8 mia. dollars for fjerde kvartal 2022 sammenlignet med en nettoomsætning på 1,3 mia. dollars for samme periode for et år siden.

For regnskabsåret 2022 rapporterede Darling Ingredients en nettoindtægt på 737,7 mio. dollar eller 4,49 dollar pr. udvandet aktie sammenlignet med 650,9 mio. dollar eller 3,90 dollar pr. udvandet aktie for 2021. Nettoomsætningen for regnskabsåret 2022 var på 6,5 mia. dollar sammenlignet med en nettoomsætning på 4,7 mia. dollar i 2021.

Kombineret justeret EBITDA for fjerde kvartal 2022 var 413,0 mio. dollars, sammenlignet med 306,8 mio. dollars for samme periode i 2021. Det kombinerede justerede EBITDA for regnskabsåret 2022 var på 1,541 mia. dollars, sammenlignet med 1,235 mia. dollars for hele året 2021.

Diamond Green Diesel (DGD) solgte en rekordstor mængde på 754 millioner galloner vedvarende diesel for regnskabsåret 2022 til et gennemsnitligt EBITDA på 1,18 USD pr. gallon. DGD begyndte driften på sit anlæg i Port Arthur, Texas, i fjerde kvartal af 2022, hvilket bringer DGD's samlede kapacitet for vedvarende diesel til 1,2 milliarder galloner om året. Den 31. januar 2023 meddelte virksomheden, at den godkendte et nyt bæredygtigt flybrændstof projekt i Port Arthur, Texas.

"For femte år i træk har Darling Ingredients leveret en overlegen indtjeningsvækst drevet af vores markedstilstedeværelse, vertikale integration og forskellige, men synergistiske segmenter," sagde Randall C. Stuewe, Darling Ingredients' bestyrelsesformand og administrerende direktør. "Vi er godt positioneret til at gennemføre og integrere de investeringer, vi har foretaget i vores fire vækstområder: kerneforretningen inden for destruktion, collagenpeptider, grøn energi i Europa og snart bæredygtigt flybrændstof hos Diamond Green Diesel. Vores værditilbud er enkelt: Vi fjerner affald fra kødindustrien og genanvender disse produkter til deres højeste værdi. Darling deltager ikke bare i den cirkulære økonomi, vi er den cirkulære økonomi."

Disse opkøb er afgørende for vores vertikale integration, virksomhedens styrke og stærke markedsposition.

Virksomhedens vigtige forretningsmæssige højdepunkter i 2022 omfatter bl.a:

Erhvervede Op de Beeck , en førende virksomhed inden for forarbejdning af organisk affald i Belgien, hvilket øger virksomhedens europæiske forretning inden for grøn energi;

, en førende virksomhed inden for forarbejdning af organisk affald i Belgien, hvilket øger virksomhedens europæiske forretning inden for grøn energi; Købt Valley Proteins , hvilket styrker kerneforretningen ved at tilføje 18 destruktionsanlæg i de sydlige, sydøstlige og midt-atlantiske regioner i USA ;

, hvilket styrker kerneforretningen ved at tilføje 18 destruktionsanlæg i de sydlige, sydøstlige og midt-atlantiske regioner i ; Gik ind i destruktionsbranchen i Brasilien med overtagelsen af FASA Group , hvorved der blev tilføjet 14 anlæg og 1,3 mio. tons forarbejdning;

, hvorved der blev tilføjet 14 anlæg og 1,3 mio. tons forarbejdning; Startede DGD's anlæg i Port Arthur, Texas , og bragte joint venture-selskabets produktion af vedvarende diesel til 1,2 milliarder gallon om året;

, og bragte joint venture-selskabets produktion af vedvarende diesel til 1,2 milliarder gallon om året; Indgik en endelig aftale om køb af Gelnex i Brasilien for at øge virksomhedens fødevarevirksomhed gennem øget kollagenproduktion;

i Brasilien for at øge virksomhedens fødevarevirksomhed gennem øget kollagenproduktion; indgik en endelig aftale om køb af Miropasz , hvilket giver selskabet adgang til yderligere fjerkrækødning i Polen, Europas største fjerkræleverandør; og

, hvilket giver selskabet adgang til yderligere fjerkrækødning i Polen, Europas største fjerkræleverandør; og Teget sig ind i Science-Based Target-initiativet , hvilket fortsat sætter et højt niveau for bæredygtighed og fremmer virksomhedens 2050-mål om netto-nullpunkt.

Under selskabets aktietilbagekøbsprogram tilbagekøbte selskabet ca. 336.000 aktier i fjerde kvartal af 2022 for i alt ca. 22,5 mio. dollars, hvilket bringer det samlede antal tilbagekøbte aktier for 2022 op på ca. 1,9 mio. aktier for i alt ca. 125,5 mio. dollars.

Pr. 31. december 2022 havde Darling Ingredients 127,0 millioner dollars i likvide midler og 1,3 milliarder dollars til rådighed i henhold til sin revolverende kreditaftale. Den samlede udestående gæld pr. 31. december 2022 var på 3,4 mia. dollar. Gearingsgraden som målt ved virksomhedens bankforpligtelse var 2,54X pr. 31. december 2022. Investeringsudgifterne var 134,1 millioner dollars i fjerde kvartal og 391,3 millioner dollars for regnskabsåret 2022.

Selskabet forventer fortsat vækst og fastsætter forventningerne for regnskabsåret 2023 til 1,80-1,85 mia. dollar i kombineret justeret EBITDA.

