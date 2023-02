Darling Ingredients Inc. meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022

Höhepunkte des Geschäftsjahres 2022

Erwirtschafteter Nettogewinn von 737,7 Mio. USD oder 4,49 USD pro verwässerter GAAP-Aktie

Rekordwert beim bereinigten EBITDA von 1,541 Mrd. USD

Inbetriebnahme der dritten Anlage für erneuerbaren Diesel, wodurch Diamond Green Diesel mit 1,2 Mrd. Gallonen pro Jahr zum größten Hersteller von erneuerbarem Diesel in Nordamerika wurde

mit 1,2 Mrd. Gallonen pro Jahr zum größten Hersteller von erneuerbarem Diesel in Nordamerika wurde Vergrößerung der globalen Präsenz durch drei strategische Akquisitionen, die die vertikale Integration des Unternehmens bei der Produktion von erneuerbarem Diesel stärken

Rekordergebnisse im Segment Nahrungsmittel durch Wachstum des Geschäfts mit hydrolysiertem Kollagen

Rückkauf von Stammaktien im Wert von 125,5 Mio. USD

IRVING, Texas, 27. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) wies heute einen Nettogewinn von 156,6 Mio. USD oder 0,96 USD pro verwässerter Aktie für das vierte Quartal 2022 aus, verglichen mit einem Nettogewinn von 155,8 Mio. USD oder 0,94 USD pro verwässerter Aktie im vierten Quartal 2021. Das Unternehmen meldete außerdem einen Nettoumsatz von 1,8 Mrd. USD für das vierte Quartal 2022, verglichen mit einem Nettoumsatz von 1,3 Mrd. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete Darling Ingredients einen Nettogewinn von 737,7 Mio. USD bzw. 4,49 USD pro verwässerter Aktie, verglichen mit 650,9 Mio. USD bzw. 3,90 USD pro verwässerter Aktie im Jahr 2021. Der Nettoumsatz für das Geschäftsjahr 2022 betrug 6,5 Mrd. USD, verglichen mit einem Nettoumsatz von 4,7 Mrd. USD im Jahr 2021.

Das kombinierte bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2022 belief sich auf 413,0 Mio. USD, verglichen mit 306,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Das kombinierte bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 betrug 1,541 Mrd. USD, verglichen mit 1,235 Mrd. USD für das Gesamtjahr 2021.

Diamond Green Diesel (DGD) verkaufte im Geschäftsjahr 2022 eine Rekordmenge von 754 Mio. Gallonen erneuerbaren Dieselkraftstoffs, bei einem durchschnittlichen EBITDA von 1,18 USD pro Gallone. DGD nahm im vierten Quartal 2022 seine Anlage in Port Arthur, Texas, in Betrieb, wodurch sich die Gesamtkapazität von DGD für erneuerbaren Diesel auf 1,2 Mrd. Gallonen pro Jahr erhöht. Am 31. Januar 2023 gab das Unternehmen die Genehmigung eines neuen Projekts für nachhaltigen Flugkraftstoff in Port Arthur, Texas, bekannt.

„Im fünften Jahr in Folge hat Darling Ingredients ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum erzielt, das auf unserer Marktpräsenz, unserer vertikalen Integration und unseren verschiedenen, aber synergetischen Segmenten beruht", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer von Darling Ingredients. „Wir sind gut positioniert, um die Investitionen, die wir in unseren vier Wachstumsbereichen getätigt haben, auszuführen und zu integrieren: das Kerngeschäft Tierkörperverwertung, Kollagenpeptide, grüne Energie in Europa und bald auch nachhaltigen Flugkraftstoff bei Diamond Green Diesel. Unser Wertversprechen ist einfach: Wir beseitigen Abfälle aus der Fleischindustrie und verwerten diese Produkte zu ihrem höchsten Wertgehalt. Darling nimmt nicht nur an der Kreislaufwirtschaft teil, wir sind die Kreislaufwirtschaft."

Diese Akquisitionen sind der Schlüssel zu unserer vertikalen Integration, Unternehmensstärke und starken Marktposition.

Zu den wichtigsten geschäftlichen Höhepunkten des Unternehmens im Jahr 2022 gehören:

Übernahme von Op de Beeck , einem führenden Unternehmen für die Verarbeitung organischer Abfälle in Belgien, und damit Ausbau des europäischen Geschäftsbereichs für grüne Energie dieses Unternehmens;

, einem führenden Unternehmen für die Verarbeitung organischer Abfälle in Belgien, und damit Ausbau des europäischen Geschäftsbereichs für grüne Energie dieses Unternehmens; Übernahme von Valley Proteins zur Stärkung des Kerngeschäfts durch die Hinzufügung von 18 Tierkörperverwertungsanlagen im Süden, Südosten und in den Mittelatlantikstaaten der USA ;

; Einstieg in das Tierkörperverwertungsgeschäft in Brasilien durch die Übernahme der FASA Group mit 14 Anlagen und einer Verarbeitungsleistung von 1,3 Mio. Tonnen;

Inbetriebnahme der DGD-Anlage in Port Arthur, Texas , wodurch die Produktion von erneuerbarem Diesel des Joint Ventures auf 1,2 Mrd. Gallonen pro Jahr steigt;

, wodurch die Produktion von erneuerbarem Diesel des Joint Ventures auf 1,2 Mrd. Gallonen pro Jahr steigt; Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Kauf von Gelnex in Brasilien, um das Lebensmittelgeschäft des Unternehmens durch eine erhöhte Kollagenproduktion auszubauen;

Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Kauf von Miropasz, wodurch das Unternehmen Zugang zu zusätzlichen Geflügelverwertungsanlagen in Polen, dem größten Geflügelproduzenten Europas, erhält; und

Unterzeichnung der Science-Based-Target-Initiative, die weiterhin ein hohes Niveau für Nachhaltigkeit setzt und das Netto-Null-Ziel des Unternehmens für 2050 vorantreibt.

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens kaufte das Unternehmen im vierten Quartal 2022 ca. 336.000 Stammaktien für insgesamt ca. 22,5 Mio. USD zurück, wodurch sich der Gesamtbetrag der zurückgekauften Stammaktien für 2022 auf ca. 1,9 Mio. Aktien für insgesamt ca. 125,5 Mio. USD beläuft.

Zum 31. Dezember 2022 verfügte Darling Ingredients über 127,0 Mio. USD an Barmitteln und Barmitteläquivalenten sowie über 1,3 Mrd. USD, die im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung zur Verfügung standen. Die ausstehenden Schulden beliefen sich zum 31. Dezember 2022 auf insgesamt 3,4 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad, gemessen an den Bankenklauseln des Unternehmens, lag zum 31. Dezember 2022 bei 2,54X. Die Kapitalaufwendungen beliefen sich im vierten Quartal auf 134,1 Mio. USD und für das Geschäftsjahr 2022 auf 391,3 Mio. USD.

Das Unternehmen rechnet mit weiterem Wachstum und gibt für das Geschäftsjahr 2023 eine Prognose von 1,80 bis 1,85 Mrd. USD für das bereinigte EBITDA ab.

Informationen zu Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das essbare Nebenerzeugnisse und Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte verwandelt und zu den führenden Erzeugern erneuerbarer Energien zählt. Das als führend im Bereich Nachhaltigkeit geltende Unternehmen betreibt mehr als 260 Werke in 17 Ländern. Es verwandelt ca. 15 % der weltweiten Fleischindustrieabfälle in Mehrwertprodukte wie grüne Energie, erneuerbaren Diesel, Kollagen, Dünger, tierische Proteine und Schrotmehl sowie Tiernahrungszutaten. Weitere Informationen finden Sie auf darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

