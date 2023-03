Darling Ingredients Inc. rapporterar resultaten för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2022

Höjdpunkter för räkenskapsåret 2022

Genererade nettoinkomst 737,7 miljoner USD, eller 4,49 USD per GAAP utspädd aktie

Levererade rekordhög kombinerad justerad EBITDA på 1,541 miljarder USD

Startade en tredje anläggning för förnybar diesel, vilket gör Diamond Green Diesel till Nordamerikas största producent av förnybar diesel med 1,2 miljarder gallon per år

till Nordamerikas största producent av förnybar diesel med 1,2 miljarder gallon per år Växte globalt med tre strategiska förvärv, vilket stärkte företagets vertikala integration för produktion av förnybar diesel

Rekordresultat i livsmedelssegmentet, drivet av den ökade verksamheten inom hydrolyserat kollagen

Återköpte 125,5 miljoner USD i stamaktier

IRVING, Texas, 27 feb. 2023 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporterade idag en nettoinkomst på 156,6 miljoner USD, eller 0,96 USD per utspädd aktie för fjärde kvartalet 2022, jämfört med en nettoinkomst på 155,8 miljoner USD, eller 0,94 USD per utspädd aktie, för fjärde kvartalet 2021. Företaget redovisade även en nettoförsäljning på 1,8 miljarder USD under fjärde kvartalet 2022, jämfört med en nettoförsäljning på 1,3 miljarder USD under samma period föregående år.

För räkenskapsåret 2022 rapporterade Darling Ingredients en nettoinkomst på 737,7 miljoner USD, eller 4,49 USD per utspädd aktie, jämfört med 650,9 miljoner USD, eller 3,90 USD per utspädd aktie för 2021. Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2022 var 6,5 miljarder USD, jämfört med en nettoomsättning på 4,7 miljarder USD 2021.

Kombinerad justerad EBITDA var 413,0 miljoner USD under fjärde kvartalet 2022, jämfört med 306,8 miljoner USD under samma period 2021. Kombinerad justerad EBITDA för räkenskapsåret 2022 var 1,541 miljarder USD, jämfört med 1,235 miljarder USD för helåret 2021.

Diamond Green Diesel (DGD) sålde rekordhöga 754 miljoner gallon förnybar diesel under räkenskapsåret 2022 för i genomsnitt 1,18 USD EBITDA per gallon. DGD inledde sin verksamhet vid sin anläggningen i Port Arthur i Texas under fjärde kvartalet 2022, vilket innebär att DGD:s totala kapacitet för förnybar diesel nu uppgår till 1,2 miljarder gallon per år. Den 31 januari 2023 tillkännagav företaget godkännandet av ett nytt projekt för hållbart flygbränsle i Port Arthur, Texas.

"För femte året i rad har Darling Ingredients levererat en överlägsen vinsttillväxt som drivs av vår marknadsnärvaro, vertikala integration och mångsidiga, men synergistiska segment", säger Randall C. Stuewe, Darling Ingredients Chairman och Chief Executive Officer. "Vi är väl positionerade för att genomföra och integrera de investeringar vi har gjort inom våra fyra tillväxtområden: kärnverksamheten för utvinning ur biologiskt avfall, kollagenpeptider, grön energi i Europa och snart hållbart flygbränsle vid Diamond Green Diesel. Vårt värdeförslag är enkelt, vi eliminerar avfall från köttindustrin och förädlar dessa produkter till sitt högsta värde. Darling inte bara deltar i den cirkulära ekonomin, vi är den cirkulära ekonomin."

Dessa förvärv är nyckeln till vår vertikala integration, företagsstyrka och starka marknadsposition.

Bland företagets betydande höjdpunkter under 2022 märks:

Förvärvade Op de Beeck , ett ledande belgiskt företag inom hantering av organiskt avfall, vilket ökade företagets europeiska verksamhet inom grön energi;

, ett ledande belgiskt företag inom hantering av organiskt avfall, vilket ökade företagets europeiska verksamhet inom grön energi; Förvärvade Valley Proteins, vilket stärker kärnverksamheten med ytterligare 18 konverteringsanläggningar i södra, sydöstra och mellersta Atlantkusten i USA ;

; Inledde sin destrueringsverksamhet i Brasilien med förvärvet av FASA Group, med 14 anläggningar och 1,3 miljoner ton bearbetningskapacitet;

Startade anläggningen DGD Port Arthur, Texas , vilket innebär att det gemensamma företagets produktion av förnybar diesel uppgår till 1,2 miljarder gallon per år;

, vilket innebär att det gemensamma företagets produktion av förnybar diesel uppgår till 1,2 miljarder gallon per år; Ingick slutgiltigt avtal gällande köp av Gelnex i Brasilien för att utöka företagets livsmedelsverksamhet genom ökad kollagenproduktion;

Ingick slutgiltigt avtal gällande köp av Miropasz, vilket ger företaget tillgång till ytterligare fjäderfädestruering i Polen, Europas största fjäderfäleverantör, och

Har skrivit under på Science-Based Target initiative och fortsätter att sätta en hög nivå för hållbarhet och att främja företagets nettonollmål för 2050.

Inom företagets återköpsprogram återköpte företaget cirka 336 000 stamaktier under fjärde kvartalet 2022 för totalt cirka 22,5 miljoner USD, vilket innebär att antalet stamaktier som återköpts uppgår till totalt cirka 1,9 miljoner aktier för totalt cirka 125,5 miljoner dollar.

Per den 31 december 2022 hade Darling 127,0 miljoner USD i likvida medel, och 1,3 miljarder USD tillgängliga enligt sitt revolverande kreditavtal. Total utestående skuld från och med den 31 december 2022 var 3,4 miljarder USD. Skuldsättningsgraden mätt enligt företagets bankavtal var 2,54X per den 31 december 2022. Kapitalutgifterna uppgick till 134,1 miljoner USD för fjärde kvartalet och 391,3 miljoner USD för räkenskapsåret 2022.

Företaget förväntar sig fortsatt tillväxt och sätter riktlinjer för räkenskapsåret 2023 till 1,80–1,85 miljarder dollar kombinerad justerad EBITDA.

Om Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) är ledande producent av förnybar energi och det största börsnoterade företaget som omvandlar ätbara restprodukter och matavfall till hållbara produkter. Företaget är en erkänd ledare inom hållbarhet med över 260 anläggningar i 17 länder och omvandlar cirka 15 procent av avfallet från världens köttindustri till förädlade produkter, däribland grön energi, förnybar diesel, kollagen, gödningsmedel, animaliskt protein och mjöl samt ingredienser för husdjursfoder. Mer information finns på darlingii.com. Följ oss på LinkedIn.

