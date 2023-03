Darling Ingredients Inc. tiedottaa neljännen kvartaalin ja tilikauden 2022 tuloksista

Tilikauden 2022 pääkohdat

Nettotulot 737,7 miljoonaa dollaria tai 4,49 dollaria per GAAP:n mukaisesti liudennettu osake

Ennätyksellinen 1,541 miljardin dollarin yhdistetty sopeutettu käyttökate

Perusti kolmannen uusiutuvan dieselin tuotantolaitoksen, jonka ansiosta Diamond Green Dieselistä tuli Pohjois-Amerikan suurin uusiutuvan dieselin tuottaja 1,2 miljardin gallonan vuosituotannollaan

Kasvatti maailmanlaajuista jalanjälkeään kolmella strategisella hankinnalla, jotka vahvistivat yhtiön vertikaalista integraatiota uusiutuvan dieselin tuotannossa

Saavutti ennätykselliset tulokset elintarvikesegmentillä hydrolysoidun kollageenin kysynnän kasvun myötä

Osti kantaosakkeita takaisin 125,5 miljoonan dollarin arvosta

IRVING, Teksas, 27. helmikuuta 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ilmoitti tänään, että sen nettotuotto on 156,6 miljoonaa dollaria tai 0,96 dollaria per liudennettu osake vuoden 2022 neljännellä kvartaalilla verrattuna vuoden 2021 neljänneskvartaalin nettotuottoon, joka oli 155,8 miljoonaa dollaria tai 0,94 dollari per liudennettu osake. Yhtiö raportoi myös 1,8 miljardin dollarin liikevaihdon vuoden 2022 neljännellä kvartaalilla, kun taas edeltävänä vuonna vastaavalla ajanjaksolla liikevaihto oli 1,3 miljardia dollaria.

Vuoden 2022 tilikaudella Darling Ingredientsin ilmoittama nettotuotto oli 737,7 miljoonaa dollaria tai 4,49 dollaria per liudennettu osake, vuoden 2021 vastaavien lukujen ollessa 650,9 miljoonaa dollaria tai 3,90 dollaria per liudennettu osake. Vuoden 2022 tilikauden liikevaihto oli 6,5 miljardia dollaria, vastaavan luvun ollessa 4,7 miljardia dollaria vuonna 2021.

Yhdistetty sopeutettu käyttökate oli vuoden 2002 neljännellä kvartaalilla 413,0 miljoonaa dollaria verrattuna 306,8 miljoonaan dollariin samalla ajanjaksolla vuonna 2021. Tilikauden 2022 yhdistetty sopeutettu käyttökate oli 1 541 miljardia dollaria verrattuna 1 235 miljardiin dollariin koko vuonna 2021.

Diamond Green Diesel myi ennätykselliset 754 miljoonaa gallonaa uusiutuvaa dieseliä keskimääräisellä 1,18 dollaria per gallona käyttökatteella vuoden 2022 tilikautena. DGD aloitti toiminnan Port Arthurin Teksasin tuotantolaitoksellaan vuoden 2022 neljännellä kvartaalilla, mikä nosti DGD:n uusiutuvan dieselin kokonaiskapasiteetin 1,2 miljardiin gallonaan vuodessa. Tammikuun 31. päivänä 2023 yhtiö julkisti uuden vastuullisen lentopolttoaineen projektin hyväksynnän Port Arthurissa Teksasissa.

"Darling Ingredientsin tuloskasvu on viidettä vuotta peräjälkeen ylivertaista yhtiön markkina-aseman, vertikaalisen integraation ja sen monipuolisten mutta synergisten segmenttien ansiosta", totesi Randall C. Stuewe, Darling Ingredientsin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Meillä on hyvä tilaisuus toimia ja integroida sijoituksemme, joita olemme tehneet neljällä kasvualueellamme: ydintoiminnassamme ruhojen hyödyntämisessä, kollageenipeptideissä, Euroopan vihreässä energiassa ja pian vastuullisen lentopolttoaineen osalta Diamond Green Dieselin myötä. Arvolupauksemme on yksinkertainen: vähennämme lihateollisuudesta syntyvän jätteen määrää ja jalostamme näitä tuotteita eteenpäin laadukkaiksi lopputuotteiksi. Darling ei ainoastaan ota osaa kiertotalouteen, Darling on yhtä kuin kiertotalous."

Nämä hankinnat ovat tärkeitä yhtiömme vertikaalisen integraation sekä yhtiön vahvuuksien ja vahvan markkina-aseman kannalta.

Yhtiölle merkittäviä vuoden 2022 kohokohtia olivat muun muassa:

Op de Beeckin hankinta, kyseessä on johtava biojätteiden käsittelyyn erikoistunut yhtiö Belgiassa, ja yhtiön eurooppalaisen vihreän energian liiketoiminnan kasvattaminen;

hankinta, kyseessä on johtava biojätteiden käsittelyyn erikoistunut yhtiö Belgiassa, ja yhtiön eurooppalaisen vihreän energian liiketoiminnan kasvattaminen; Valley Proteinsin hankinta, mikä vahvistaa ydintoimintaa 18 uudella ruhojenkäsittelylaitoksella eteläisillä, kaakkois- ja keski-atlanttisilla alueilla Yhdysvalloissa;

hankinta, mikä vahvistaa ydintoimintaa 18 uudella ruhojenkäsittelylaitoksella eteläisillä, kaakkois- ja keski-atlanttisilla alueilla Yhdysvalloissa; Ruhojenkäsittelyliiketoiminnan laajentaminen Brasiliaan FASA Groupin hankinnan myötä, mikä tarkoittaa 14 tuotantolaitosta lisää ja prosessoinnin kasvua 1,3 miljoonalla metrisellä tonnilla;

hankinnan myötä, mikä tarkoittaa 14 tuotantolaitosta lisää ja prosessoinnin kasvua 1,3 miljoonalla metrisellä tonnilla; DGD Port Arthurin Teksasin tuotantolaitoksen käynnistäminen, mikä nostaa yhteisyrityksen uusiutuvan dieselin tuotannon 1,2 miljardiin gallonaan vuodessa;

Solmi sitovan sopimuksen Brasiliassa sijaitsevan Gelnex hankinnasta, mikä kasvattaa yhtiön elintarvikeliiketoimintaa kollageenin tuotannon kasvamisen myötä;

hankinnasta, mikä kasvattaa yhtiön elintarvikeliiketoimintaa kollageenin tuotannon kasvamisen myötä; Solmi sitovan sopimuksen Miropasz hankinnasta, mikä lisää yhtiön mahdollisuuksia renderöintiin siipikarjantuotannossa Puolassa, joka on Euroopan suurin siipikarjan tuottajamaa; ja

hankinnasta, mikä lisää yhtiön mahdollisuuksia renderöintiin siipikarjantuotannossa Puolassa, joka on Euroopan suurin siipikarjan tuottajamaa; ja Science-Based Target -aloitteen allekirjoittaminen, mikä on osa yhtiön korkeiden kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan toimimista ja edistää yhtiön tavoitetta saavuttaa nollapäästöt vuonna 2050.

Yhtiön takaisinosto-ohjelman mukaisesti yhtiö osti takaisin noin 336 000 osuutta kantaosakkeista kaikkiaan noin 22,5 miljoonalla dollarilla vuoden 2022 neljännellä kvartaalilla, mikä nosti takaisin ostettujen osakkeiden kokonaismäärän vuonna 2022 noin 1,9 miljoonaan osuuteen ja 125,5 miljoonaan dollariin.

Vuonna 2022 31. joulukuuta Darling Ingredientsillä oli 127,0 miljoonaa dollaria käteisvaroja ja lähes likvidejä varoja, ja 1,3 miljardia dollaria saatavilla sitovan uusiutuvan luottosopimuksen mukaan. Kokonaisvelan määrä oli 3,4 miljardia dollaria 31. joulukuuta 2022. Yhtiön pankkikovenantilla mitattu omavaraisuusaste oli 2,54X joulukuun 31. päivänä 2022. Pääomamenot olivat 134,1 miljoonaa dollaria neljännellä kvartaalilla ja 391,3 miljoonaa dollaria tilikautena 2022.

Yhtiö odottaa jatkuvaa kasvua ja ennustaa tilikaudelle 2023 1,80-1,85 miljardin dollarin yhdistettyä sopeutettua käyttökatetta.

Tietoa Darling Ingredients -yhtiöstä

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö,, jonka alaa on syötäväksi kelpaavien sivutuotteiden ja elintarvikejätteen muuttaminen kestävän kehityksen mukaisiksi tuotteiksi, sekä johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen edelläkävijänä tunnetullayhtiöllä on yli 260 tuotantolaitosta 17 maassa, ja se hyödyntää noin 15 prosenttia maailman lihateollisuuden jätevirroista tehden niistä uusia tuotteita, kuten vihreää energiaa, uusiutuvaa dieseliä, kollageenia, lannoitteita, eläinproteiineja ja eläinperäistä jauhoa sekä lemmikkieläinten ruuan ainesosia. Lisätietoja verkkosivuillamme osoitteessa darlingii.com . Seuraa meitä LinkedInissä .

