Darling Ingredients Inc. meldt resultaten vierde kwartaal en boekjaar 2022

Hoogtepunten voor het boekjaar 2022

Maakte nettowinst ter waarde van $737,7 miljoen, of $4,49 per GAAP verwaterd aandeel

Leverde een record houdende gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 1,541 miljard af

Startte een derde fabriek voor hernieuwbare diesel op, waardoor Diamond Green Diesel de grootste producent van hernieuwbare diesel in Noord-Amerika is met 1,2 miljard gallons per jaar

Vergrootte zijn wereldwijde voetafdruk met drie strategische overnames, waardoor de verticale integratie van het bedrijf voor de productie van hernieuwbare diesel werd versterkt

Boekte recordresultaten voor het voedingssegment dankzij de groei van gehydrolyseerde collageenactiviteiten

Kocht $125,5 miljoen aan gewone aandelen terug

IRVING, Texas, 27 februari 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) meldde vandaag een nettowinst van $ 156,6 miljoen, of $ 0,96 per verwaterd aandeel voor het vierde kwartaal van 2022, vergeleken met een nettowinst van $ 155,8 miljoen, of $ 0,94 per verwaterd aandeel, voor het vierde kwartaal van 2021. Het bedrijf rapporteerde ook een netto-omzet van $1,8 miljard voor het vierde kwartaal van 2022, vergeleken met een netto-omzet van $1,3 miljard voor dezelfde periode een jaar geleden.

Voor het boekjaar 2022 meldde Darling Ingredients een nettowinst van $ 737,7 miljoen, of $ 4,49 per verwaterd aandeel, vergeleken met $ 650,9 miljoen, of $ 3,90 per verwaterd aandeel voor 2021. De netto-omzet voor het boekjaar 2022 bedroeg $ 6,5 miljard, vergeleken met de netto-omzet van $ 4,7 miljard in 2021.

De gecombineerde aangepaste EBITDA voor het vierde kwartaal van 2022 bedroeg $ 413,0 miljoen, vergeleken met $ 306,8 miljoen voor dezelfde periode in 2021. De gecombineerde aangepaste EBITDA voor het boekjaar 2022 bedroeg $ 1,541 miljard, vergeleken met $ 1,235 miljard voor het volledige jaar 2021.

Diamond Green Diesel (DGB) verkocht een recordvolume van 754 miljoen gallon hernieuwbare diesel voor boekjaar 2022, voor gemiddeld $1,18 EBITDA per gallon DGD startte zijn activiteiten in de fabriek in Port Arthur, Texas, in het vierde kwartaal van 2022, waardoor de totale capaciteit van DGD voor hernieuwbare diesel op 1,2 miljard gallons per jaar kwam. Op 31 januari 2023 kondigde het bedrijf de goedkeuring van een nieuw project voor duurzame vliegtuigbrandstof in Port Arthur, Texas aan.

"Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft Darling Ingredients een superieure winstgroei verwezenlijkt dankzij onze marktaanwezigheid, verticale integratie en diverse, maar synergetische segmenten", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en Chief Executive Officer van Darling Ingredients. "We zijn goed gepositioneerd om de investeringen die we hebben gedaan in onze vier groeigebieden door te voeren en te integreren: de core-renderingbusiness, collageenpeptiden, groene energie in Europa en binnenkort duurzame vliegtuigbrandstof bij Diamond Green Diesel. Onze waardepropositie is eenvoudig: we elimineren afval uit de vleesindustrie en upcyclen die producten tot hun hoogste waarde. Darling neemt niet alleen deel aan de circulaire economie, wij zijn de circulaire economie."

Deze overnames zijn essentieel voor onze verticale integratie, de kracht van ons bedrijf en onze sterke marktpositie.

De belangrijkste zakelijke hoogtepunten van het bedrijf in 2022 zijn onder meer:

Overname van Op de Beeck , een toonaangevend organisch-afvalverwerkingsbedrijf in België, waardoor de Europese groene-energieactiviteiten van het bedrijf groeien;

Overname van Valley Proteins , waardoor de kernactiviteiten versterkt worden door toevoeging van achttien renderingfabrieken in de zuidelijke, zuidoostelijke en midden-Atlantische regio's in de VS;

Toetreding tot de renderingbusiness in Brazilië met de overname van FASA Group , waardoor veertien fabrieken en 1,3 miljoen metrische ton aan verwerking worden toegevoegd;

Startte DGD-fabriek in Port Arthur, Texas , op, waardoor de productie van hernieuwbare diesel van de joint venture op 1,2 miljard gallons per jaar gebracht werd;

Sloot een definitieve koopovereenkomst Gelnex in Brazilië om de voedingsactiviteiten van het bedrijf te laten groeien door verhoogde collageenproductie;

Ging een definitieve koopovereenkomst aan Miropasz , waardoor het bedrijf toegang krijgt tot extra pluimveeverwerking in Polen, Europa's grootste pluimveeleverancier; en

Ondertekende het Science-Based Target-initiatief , waardoor een hoog niveau voor duurzaamheid wordt gezet en de 2050 netto-nuldoelstelling van het bedrijf word bevorderd.

In het kader van het aandelenterugkoopprogramma van het bedrijf heeft het bedrijf in het vierde kwartaal van 2022 ongeveer 336.000 gewone aandelen teruggekocht voor een totaal van ongeveer $ 22,5 miljoen, waarmee het totale aantal gewone aandelen dat voor 2022 is teruggekocht, ongeveer 1,9 miljoen bedraagt voor een totaal van ongeveer $ 125,5 miljoen.

Per 31 december 2022 had Darling $127,0 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten en $1,3 miljard beschikbaar onder de toegezegde doorlopende kredietovereenkomst. De totale uitstaande schuld op 31 december 2022 bedroeg $3,4 miljard. De hefboomratio zoals gemeten door het bankconvenant van het bedrijf was 2,45X per 31 december 2022. De kapitaaluitgaven bedroegen $ 134,1 miljoen voor het vierde kwartaal en $ 391,3 miljoen voor het boekjaar 2022.

Het bedrijf verwacht een aanhoudende groei en stelt voor het boekjaar 2023 een gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 1,80- $ 1,85 miljard voorop.

Over Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat van eetbare bijproducten en voedselafval duurzame producten maakt en is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Het bedrijf is erkend als een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid, exploiteert meer dan 260 fabrieken in 17 landen en hergebruikt ongeveer 15% van de afvalstromen van de vleesindustrie in de wereld in producten met toegevoegde waarde, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten, maaltijden en ingrediënten voor huisdierenvoeding. Ga voor meer informatie naar darlingii.com. Volg ons op LinkedIn.

Darling Ingredients Inc. zal op dinsdag 28 februari 2023 om 15 uur CET een telefonische vergadering houden om de financiële resultaten van het bedrijf over het vierde kwartaal en het boekjaar 2022 te bespreken. Om naar de telefonische vergadering te luisteren, moeten deelnemers in Noord-Amerika bellen naar 1-844-868-8847 bellen, internationale deelnemers moeten naar 1-412-317-6593 bellen en vragen om doorverbonden te worden met het gesprek van Darling Ingredients Inc. Bel ongeveer tien minuten voor het begin van het gesprek om er zeker van te zijn dat u bent verbonden.

Het gesprek zal ook beschikbaar zijn als live audiowebcast die toegankelijk is via de website van het bedrijf ophttp://ir.darlingii.com. Vanaf één uur na voltooiing is tot en met 7 maart 2023 een herhaling van het gesprek toegankelijk door te bellen naar 1-877-344-7529 (VS), 1-855-669-9658 (Canada) en 1-412- 317-0088 (internationaal). De toegangscode voor de herhaling is 6860343. De telefonische vergadering zal ook worden gearchiveerd op de website van het bedrijf.

