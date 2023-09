Darling Ingredients' sundhedsbrand Rousselot modtager U.S. Patent for gelatineteknologi som forbedrer fremstilling af nutraceutisk vingummi

IRVING, Texas, 8. december 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) verdens førende virksomhed, som omdanner madaffald til bæredygtige produkter og producerer vedvarende energi, har i dag offentliggjort, at U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) har udstedt U.S. Patent nr. 11,490,634 til deres sundhedsbrand Rousselot og sikrer dermed Rousselot's intellektuelle ejendomsrettigheder for SiMoGel™, en gelatineteknologi som overflødiggør fremstilling af vingummi med basis i stivelse.

SiMoGel gør det muligt at fremstille såkaldt nutraceutiske vingummier ved hjælp af silikone- eller metalforme, som er nemme at rengøre og som i modsætning til traditionelle stivelsesbakker eliminerer støv i forbindelse med fremstillingen. SiMoGel reducerer også tørretiden til mindre end 30 minutter, sammenlignet med 24 timer for konventionel, stivelsesbaseret fremstilling.

I november 2021 modtog virksomheden et patent fra Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) for SiMoGel for alle større europæiske lande.

"Grundet smag, nemhed og effektivitet er funktionelle vingummier et af de hurtigst voksende nutraceutical-segmenter i Europa, Nordamerika og Asien," sagde Pierre-Albert Thomas, direktør hos Rousselot Functional Ingredients. "Darling Ingredients' Rousselot team har været på forkanten med udviklingen af gelatinebaserede løsninger i verdensklasse. Patenter fra både U.S. Patent and Trademark office og Den Europæiske Patentmyndighed er et vidnesbyrd for vores engagement overfor nye og forbedrede gelatinebaserede formuleringer."

Ifølge Future Market Insights, voksede markedet for nutraceutiske vingummier med en sammenlagt rate på 12.5 % årligt fra 2016 til 2020, og forventes at vokse med 15 % sammenlagt årligt fra 2021-2023.

For flere oplysninger om SiMoGel, besøg rousselot.com .

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der forvandler spiselige biprodukter og madaffald til bæredygtige produkter, og en førende producent af vedvarende energi. Selskabet, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed driver mere end 270 faciliteter i 17 lande og omdanner ca. 15 % af verdens affaldsstrømme fra kødindustrien til produkter med merværdi, såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, dyreproteiner og -mel samt ingredienser til foder til kæledyr. Besøg darlingii.com for at lære mere. Følg os på LinkedIn .

Om Rousselot

Rousselot er Darling Ingredients ' sundhedsbrand og den globale leder indenfor kollagenbaserede løsninger i madvare-, sundhed og ernærings-, biomedicin- og farmaceutbranchen. I samarbejde med deres globale kundebase leverer Rousselot avancerede ingrediensløsninger som muliggør innovation, vækker begejstring hos nutidens forbrugere og bidrager til den offentlige sundhed. Gennem den avancerede drift, deres omfattende tekniske ekspertise og vedvarende videnskabelig research hjælper Rousselot kunderne med at nå deres mål og skabe produkter i verdensklasse, så de sammen kan nå endnu længere.

Darling Ingredients kontaktpersoner Investorer: Suann Guthrie

VP, investorrelationer, bæredygtighed og kommunikation

(469) 214-8202; [email protected]



Medier: Jillian Fleming

Direktør, global kommunikation

(972) 541-7115; [email protected]

