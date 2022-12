Gezondheidsmerk van Darling Ingredients Rousselot ontvangt Amerikaans patent voor gelatinetechnologie die de productie van nutraceutische gommetjes verbetert

IRVING, Texas, 8 december 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), 's werelds toonaangevende bedrijf dat voedselafval omzet in duurzame producten en producent van hernieuwbare energie, heeft vandaag aangekondigd dat het U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) U.S. Patent nr. 11.490.634 heeft verleend aan zijn gezondheidsmerk Rousselot, wat de veiligstelling garandeert van Rousselots intellectuele eigendom voor SiMoGel™, een gelatinetechnologie die de noodzaak van de productie van gommetjes op basis van zetmeel wegneemt.

SiMoGel maakt de productie van nutraceutische gommetjes mogelijk met behulp van siliconen of metalen mallen, die gemakkelijk schoon te maken en stofvrij zijn tijdens de productie, in tegenstelling tot traditionele zetmeelbakken. SiMoGel verkort ook de uithardingstijd aanzienlijk, tot minder dan 30 minuten, vergeleken met 24 uur voor de conventionele productie op basis van zetmeel.

In november 2021 kreeg het bedrijf ook al een patent van het Europees Octrooibureau (EOB) voor SiMoGel voor alle grote Europese landen.

"Wegens hun smaak, gemak en effectiviteit zijn functionele gommetjes een van de snelst groeiende nutraceutische segmenten in heel Europa, Noord-Amerika en Azië", aldus Pierre-Albert Thomas, directeur van Rousselot Functional Ingredients. "Het Rousselot-team van Darling Ingredients verricht pionierswerk bij het ontwikkelen van op gelatine gebaseerde oplossingen van wereldklasse. Het krijgen van patenten van zowel het U.S. Patent and Trademark Office als het Europees Octrooibureau is een bewijs van onze inzet voor nieuwe en verbeterde op gelatine gebaseerde formules voor klanten."

Volgens Future Market Insights groeide de markt van nutraceutische gommetjes met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 12,5% van 2016 tot 2020 en zal naar verwachting met 15% per jaar groeien tussen 2021 en 2023.

Ga voor meer informatie over SiMoGel naar rousselot.com .

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat van eetbare bijproducten en voedselafval duurzame producten maakt en is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Het bedrijf is erkend als een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid , exploiteert meer dan 270 fabrieken in 17 landen en hergebruikt ongeveer 15% van de afvalstromen van de vleesindustrie in de wereld in producten met toegevoegde waarde, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten, maaltijden en ingrediënten voor dierenvoeding. Ga voor meer informatie naar darlingii.com. Volg ons op LinkedIn .

Over Rousselot

Rousselot is het gezondheidsmerk van Darling Ingredients en de wereldleider van op collageen gebaseerde oplossingen voor de voedsel-, gezondheids- en voedings-, biomedische en farmaceutische branche. Door nauw samen te werken met zijn wereldwijd klantenbestand levert Rousselot geavanceerde ingrediëntoplossingen die innovatie mogelijk maken, het enthousiasme van hedendaagse klanten opwekken en bijdragen tot de volksgezondheid. Door middel van hypermoderne operaties, uitgebreide technische expertise en gefundeerd wetenschappelijk onderzoek helpt Rousselot klanten bij het halen van hun doelen en creëren van producten van wereldklasse, zodat ze samen nog meer kunnen bereiken.

