Darling Ingredients helsemerke Rousselot mottar amerikansk patent på gelatinteknologi som forbedrer produksjonen av ernæringsmessig gummi.

IRVING, Texas, 8. desember 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verdens ledende selskap som omgjør matavfall til bærekraftige produkter, og produsent av fornybar energi, kunngjorde i dag at U.S. Patent and Tradmark office (USPTO) har gitt amerikansk patent nr. 11 490 634 til helsemerket Rousselot. Dette sikrer Rousselot intellektuelt eierskap til SiMoGel™, en gelatinteknologi som eliminerer behovet for stivelsesbasert gummiproduksjon.

SiMoGel tillater produksjon av ernæringsmessig gummi ved å bruke silisium- eller metallformer. Disse er lette og rengjøre, og de eliminerer støv under produksjonen i motsetning til tradisjonelle stivelsesbrett. SiMoGel reduserer også herdetiden betydelig til mindre enn 30 minutter. Dette i motsetning til 24 timer for konvensjonell stivelsesbasert produksjon.

I november 2021 mottok også selskapet patent fra European Patent Office (EPO) for SiMoGell, for alle store europeiske land.

«På grunn av smak, bekvemmelighet og effektivitet er funksjonelle gummies et av de raskest voksende næringsmiddel-segmentene i Europa, Nord-Amerika og Asia,» sa Pierre-Albert Thomas, direktør ved Rousselot Functional Ingredients. «Darling Ingredients` Rousselot-team har vært i forkant med å utvikle gelatinbaserte løsninger i verdensklasse. Å motta patenter fra både U.S. Patent and Trademark office og European Patent Office er et bevis på vår forpliktelse til nye og forbedrede gelatinbaserte formuleringer for kundene.»

I følge Future Market Insights vokste markedet for ernæringsmessig gummi med tilsammen 12,5 % fra 2016 til 2020, og det forventes en vekst på tilsammen 15 % årlig fra 2021 til 2023.

For mer informasjon om SiMoGel, besøk rousselot.com .

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som forvandler spiselige biprodukter og matavfall til bærekraftige produkter, og er en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er anerkjent som ledende på bærekraft , de driver mer enn 270 fabrikker i 17 land og omdanner omtrent 15 % av avfallet fra verdens kjøttindustri til verdiøkende produkter som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider, samt dyrefôringredienser. For å vite mer, besøk darlingii.com. Følg oss på LinkedIn .

Om Rousselot

Rousselot er Darling Ingredients ' helsemerke og den globale lederen av kollagenbaserte løsninger for mat, helse og ernæring i biomedisinsk og farmasøytisk sektor. I samarbeid med den globale kundebasen sin leverer Rousselot avanserte ingrediensløsninger som muliggjør innovasjon, begeistrer dagens forbrukere og bidrar til å forbedre folkehelsen. Gjennom førsteklasses operasjoner, omfattende teknisk ekspertise og vedvarende vitenskapelig forskning, hjelper Rousselot kundene å nå målene sine og skape produkter i verdensklasse slik at de kan nå lengre sammen.

