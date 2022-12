Darling Ingredientsin terveysbrändi Rousselot on saanut Yhdysvaltain patentin gelatiiniteknologialle, joka parantaa ravitsemuksellisten hedelmäkarkkien tuotantoa.

IRVING, Texas, 8. joulukuuta, 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), maailman johtava ruokajätettä kestäviksi tuotteiksi muuttava yritys, ja uusiutuvan energian tuottaja, ilmoitti tänään, että Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO) on myöntänyt sen terveysbrändi Rousselotille Yhdysvaltain patentin nro 11490634. Patentti turvaa Rousselotin immateriaalioikeudet SiMoGel™ -gelatiiniteknologiaan, jonka avulla tärkkelyspohjainen hedelmäkarkkien tuotanto jää tarpeettomaksi.

SiMoGel mahdollistaa ravitsemuksellisten hedelmäkarkkien valmistuksen silikoni- tai metallimuottien avulla, jotka ovat helposti puhdistettavia ja eliminoivat pölyn tuotannon aikana, toisin kuin perinteiset tärkkelyslevyt. SiMoGel lyhentää myös merkittävästi kovettumisaikaa alle 30 minuuttiin verrattuna 24 tuntiin perinteisessä tärkkelyspohjaisessa tuotannossa.

Marraskuussa 2021 yhtiö sai myös Euroopan patenttivirastolta (EPO) SiMoGel-patentin kaikkiin tärkeimpiin Euroopan maihin.

"Makunsa, helppokäyttöisyytensä ja tehokkuutensa vuoksi funktionaaliset hedelmäkarkit ovat yksi nopeimmin kasvavista täydennysravintovalmisteiden segmenteistä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa", sanoo Pierre-Albert Thomas, Rousselot Functional Ingredientsin johtaja. "Darling Ingredientsin Rousselot-tiimi on ollut edelläkävijä maailmanluokan gelatiinipohjaisten ratkaisujen kehittämisessä. Patenttien saaminen sekä Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastolta että Euroopan patenttivirastolta on osoitus sitoutumisestamme uusiin ja entistä parempiin gelatiinipohjaisiin valmisteisiin asiakkaille."

Future Market Insightsin mukaan ravitsemuksellisten hedelmäkarkkien markkinat kasvoivat 12,5 prosentin vuotuisella vauhdilla vuosina 2016–2020, ja niiden ennustetaan kasvavan 15 prosentin vuotuisella vauhdilla vuosina 2021–2023.

Lisätietoja SiMoGel-valmisteista saat osoitteesta rousselot.com .

Tietoa Darlingista

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin pörssiyhtiö, jonka alaa on syötäväksi kelpaavien sivutuotteiden ja elintarvikejätteen muuttaminen kestävän kehityksen mukaisiksi tuotteiksi, sekä johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen edelläkävijänä tunnetulla yhtiöllä on yli 270 tuotantolaitosta 17 maassa, ja se hyödyntää noin 15 prosenttia maailman lihateollisuuden jätevirroista tehden niistä uusia tuotteita, kuten vihreää energiaa, uusiutuvaa dieseliä, kollageenia, lannoitteita, eläinproteiineja ja eläinperäistä jauhoa sekä lemmikkieläinten ruuan ainesosia. Lisätietoja verkkosivuillamme osoitteessa darlingii.com . Seuraa meitä LinkedInissä .

Tietoa Rousselotista

Rousselot on Darling Ingredientsin terveysbrändi ja kollageenipohjaisten ratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja elintarvike-, terveys- ja ravitsemusalan, biolääketieteen ja lääketeollisuuden aloilla. Yhteistyössä maailmanlaajuisen asiakasverkostonsa kanssa Rousselot tarjoaa edistyksellisiä ainesosaratkaisuja, jotka mahdollistavat innovoinnin, innostavat nykyaikaisia kuluttajia ja edistävät kansanterveyttä. Nykyaikaisen toiminnan, laajan teknisen asiantuntemuksen ja jatkuvan tieteellisen tutkimuksen avulla Rousselot auttaa asiakkaitaan saavuttamaan tavoitteensa ja luomaan maailmanluokan tuotteita, joiden avulla he voivat yhdessä päästä pidemmälle.

