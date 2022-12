La marque santé de Darling Ingredients, Rousselot obtient un brevet américain pour sa technologie de gélatine qui améliore la production de comprimés en gélatine nutraceutiques

IRVING, Texas, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), première entreprise mondiale transformant les déchets alimentaires en produits durables et producteur d'énergie renouvelable, a annoncé aujourd'hui que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a accordé le brevet américain no 11,490,634 à sa marque santé Rousselot, sécurisant ainsi la propriété intellectuelle de Rousselot pour SiMoGel™, une technologie de gélatine qui élimine le besoin de produire des nutraceutiques à base d'amidon.

SiMoGel permet la production de comprimés en gélatine nutraceutiques à l'aide de moules en silicone ou en métal, qui sont facilement nettoyables et éliminent la poussière pendant la production, contrairement aux plateaux d'amidon traditionnels. SiMoGel réduit également de manière significative le temps de prise à moins de 30 minutes, contre 24 heures pour la production conventionnelle à base d'amidon.

En novembre 2021, la société a également obtenu un brevet de l'Office européen des brevets (OEB) pour SiMoGel pour tous les principaux pays européens.

« En raison de leur goût, de leur commodité et de leur efficacité, les comprimés en gélatine fonctionnels constituent l'un des segments nutraceutiques à la croissance la plus rapide en Europe, en Amérique du Nord et en Asie », a déclaré Pierre-Albert Thomas, directeur de Rousselot Functional Ingredients. « L'équipe Rousselot de Darling Ingredients est à la pointe du développement de solutions de classe mondiale à base de gélatine. L'obtention de brevets de l'Office américain des brevets et des marques et de l'Office européen des brevets témoigne de notre engagement en faveur de la mise au point de formulations nouvelles et améliorées à base de gélatine pour les clients. »

Selon Future Market Insights, le marché des comprimés en gélatine nutraceutiques a connu un taux de croissance annuel composé de 12,5 % de 2016 à 2020 et devrait connaître une croissance annuelle composée de 15 % de 2021 à 2023.

Pour plus d'informations sur SiMoGel, rendez-vous sur le site rousselot.com .

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant des sous-produits comestibles et des déchets alimentaires en produits durables et un producteur d'énergie renouvelable de premier plan. Reconnue comme un leader en matière de durabilité , la société exploite 270 usines dans 17 pays et réutilise près de 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site darlingii.com. Suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de Rousselot

Rousselot est la marque santé de Darling Ingredients et le leader mondial des solutions à base de collagène pour les secteurs de l'alimentation, de la santé et de la nutrition, ainsi que pour les secteurs biomédical et pharmaceutique. Travaillant en partenariat avec notre clientèle mondiale, nous proposons des solutions d'ingrédients avancées qui favorisent l'innovation, suscitent l'intérêt des consommateurs d'aujourd'hui, et contribuent à la santé publique. Grâce à nos opérations de pointe, à notre expertise technique étendue et à notre engagement sans faille envers les activités de recherche scientifique, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs et à créer des produits de classe mondiale, afin qu'ensemble, nous puissions découvrir de nouveaux horizons.

