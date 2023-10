Everest Group kårer SS&C Blue Prism til vinder for sjette år i træk i RPA Products PEAK Matrix® 2023

WINDSOR, Connecticut, 13. oktober 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) har i dag meddelt, at SS&C Blue Prism har vundet æren som førende virksomhed inden for robotbaseret procesautomatisering (Robotic Process Automation, RPA) i Everest Groups PEAK Matrix® Assessment 2023 for produkter inden for robotbaseret processautomatisering.

"SS&C Blue Prism styrker dermed sin position som førende virksomhed i Everest Groups RPA Products PEAK Matrix® 2023. En stærk tilstedeværelse på markedet, dybde og bredde i produktfunktionaliteter og fortsatte investeringer i at tilbyde en integreret intelligent automatiseringsplatform bidrog til denne position," siger Amardeep Modi, Vice President i Everest Group. "Support og træning i produkterne, interoperabilitet og skalerbarhed er nogle af de vigtigste styrker, som kunder har peget på."

Vurderingen analyserer dynamikken i det globale RPA-landskab, der er under stærk forandring, samt 24 teknologileverandører på forskellige nøgledimensioner. Vurderingen af SS&C Blue Prism omfatter analyser af kundeantal, vækst på årsbasis, kundefeedback om værdiskabelse og tilfredshed samt bredde i dækningen af brancher og virksomheder af forskellig størrelse.

"Vi er meget glade for, at SS&C Blue Prism har befæstet sin position som førende virksomhed for sjette gang i Everest Groups RPA Products PEAK Matrix®," siger Mike Megaw, global chef for IA, risici, regulering og data, hos SS&C Technologies. "Anerkendelsen fra Everest Group er en validering af den betydelige innovation og de transformationsgevinster for virksomheder, der findes i vores økosystem af løsninger inden for intelligent automatisering. Denne anerkendelse er et vidnesbyrd om, hvordan vores team, ved at arbejde sammen på globalt plan, har kunnet sikre, at virksomheder er blevet bedre forbundet ved at levere de bedst mulige produkter til vores kunder."

RPA Products PEAK Matrix® Assessment 2023 måler også fleksibiliteten i SS&C Blue Prisms kommercielle modeller og salgsmodeller, fremsynetheden og kundernes anvendelse af de tilgængelige kommercielle modeller som en del af virksomhedens evne til at levere produkter.

SS&C Blue Prism digitaliserer driften i den finansielle sektor, forsikringssektoren, sundheds- og lægemiddelsektoren, banksektoren og meget mere. Tal med en ekspert om, hvad SS&C Blue Prisms kan tilbyde inden for intelligent automatisering.

Om SS&C Technologies

SS&C er en global leverandør af ydelser og software til den finansielle sektor og sundhedssektoren. FSS&C er grundlagt i 1986 og har hovedkontor i Windsor i Connecticut i USA og kontorer over hele verden. Omkring 20.000 organisationer i den finansielle sektor og sundhedssektoren, fra verdens største selskaber til små og mellemstore virksomheder, benytter sig af SS&C's ekspertise, skalerbarhed og teknologi.

Yderligere oplysninger om SS&C (Nasdaq: SSNC) kan findes på www.ssctech.com.

