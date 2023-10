Everest Group utnevner for sjette år på rad SS&C Blue Prism til leder av RPA-produkter PEAK Matrix® 2023

WINDSOR, Connecticut, 13. oktober 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) kunngjorde i dag at SS&C Blue Prism har blitt kåret til en Robotic Process Automation (RPA)-leder i Everest Group Robotic Process Automation (RPA) Products PEAK Matrix® Assessment 2023.

«SS&C Blue Prism har styrket sin posisjon som leder på Everest Groups RPA Products PEAK Matrix® 2023. En sterk tilstedeværelse i markedet, dybde og bredde av produktfunksjoner, og fortsatte investeringer for å tilby en integrert, intelligent automatiseringsplattform, bidro til denne posisjonen», sier Amardeep Modi, visepresident i Everest Group. «Produktstøtte og opplæring, interoperabilitet og skalerbarhet er noen av nøkkelegenskapene som fremheves av kundene.»

Denne evalueringen analyserer endringene i det globale RPA-landskapet, og hos 24 teknologileverandører på flere viktige områder. SS&C Blue Prism-evalueringen inkluderte analyse av kundetall, årlig vekst, tilbakemeldinger fra kunder om verdi og tilfredshet, og selskapets bredde i dekning av bransjer og segmenter etter bedriftsstørrelse.

«Vi er begeistret for at SS&C Blue Prism har sikret seg en posisjon som leder for sjette gang på Everest Groups RPA Products PEAK Matrix®», sier Mike Megaw, global leder for IA, Risk, Regulatory and Data, SS&C Technologies. «Anerkjennelse fra Everest Group er en bekreftelse av den betydelige forretningsmessige transformasjonsverdien og innovasjonen i vårt intelligente automatiseringssystem. Denne anerkjennelsen er et bevis på hvordan teamet vårt og partnerne, som samarbeider globalt, sikrer at bedriftene får en nærmere tilknytning ved å levere best mulig produkter til kundene våre.»

RPA Products PEAK Matrix® Assessment 2023 måler også SS&C Blue Prism sin fleksibilitet kommersielt og som salgsmodell, samt progresjon og kundeadopsjon av tilgjengelige kommersielle modeller, som en del av evnen til å levere produkter med suksess.

SS&C Blue Prism digitaliserer operasjoner på tvers av finansielle tjenester, forsikring, helse og farmasi, bank og mer. Snakk med en ekspert om SS&C Blue Prisms intelligente automatiseringstilbud.

Om SS&C Technologies

SS&C er en global leverandør av tjenester og programvare for finansnæringen og helsesektoren. SS&C ble grunnlagt i 1986, har sitt hovedkontor i Windsor i Connecticut, i tillegg til kontorer over hele verden. Rundt 20 000 finansielle tjenester og helseorganisasjoner fra verdens største selskaper til små og mellomstore bedrifter, støtter seg på SS&C og deres ekspertise, skala og teknologi.

Mer informasjon om SS&C (Nasdaq: SSNC) er tilgjengelig på www.ssctech.com.

Følg SS&C på Twitter, LinkedIn og Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg

SOURCE SS&C