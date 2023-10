Everest-konserni nimeää SS&C Blue Prisman RPA-tuotteiden johtajaksi kuudetta vuotta peräkkäin PEAK Matrix® 2023:ssa.

WINDSOR, Conn., 13. lokakuuta 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) ilmoitti tänään, että SS&C Blue Prism on nimetty ohjelmistorobotiikan (RPA) johtajaksi Everest Group Robotic Process Automation (RPA) Products PEAK Matrix® Assessment 2023:ssa.

"SS&C Blue Prism on vahvistanut asemaansa johtavana toimijana Everest Groupin RPA Products PEAK Matrix® 2023:ssa. Vahva läsnäolo markkinoilla, tuotteiden toimintojen syvyys ja laajuus sekä jatkuvat investoinnit integroidun älykkään automaatioalustan tarjoamiseen edesauttoivat tätä asemaa", sanoo Everest Groupin varatoimitusjohtaja Amardeep Modi. "Tuotetuki ja koulutus, yhteentoimivuus ja skaalautuvuus ovat asiakkaiden esiin tuomia keskeisiä vahvuuksia."

Arvioinnissa analysoidaan globaalin RPA-ympäristön muuttuvaa dynamiikkaa ja 24 teknologiatoimittajaa useilla keskeisillä ulottuvuuksilla. SS&C Blue Prism -arvioinnissa analysoitiin asiakasmääriä, kasvua edellisvuodesta, asiakaspalautetta arvosta ja tyytyväisyydestä sekä yrityksen toimiala- ja yrityskokosegmenttien kattavuutta.

"Olemme innoissamme siitä, että SS&C Blue Prism on varmistanut asemansa johtavana toimijana kuudennen kerran Everest Groupin RPA Products PEAK Matrix® -arvioinnissa", sanoo Mike Megaw, SS&C Technologiesin IA, Risk, Regulatory and Data -yksikön globaali johtaja. "Everest Groupin tunnustus on osoitus älykkään automaation ekosysteemimme merkittävästä liiketoiminnan muutosarvosta ja innovaatiosta. Tämä tunnustus on osoitus siitä, miten tiimimme ja kumppanimme – jotka työskentelevät yhdessä maailmanlaajuisesti – varmistavat, että yritykset ovat yhteydessä toisiinsa toimittamalla parhaita mahdollisia tuotteita asiakkaillemme."

RPA Products PEAK Matrix® Assessment 2023 mittaa myös SS&C Blue Prisman kaupallisen ja myyntimallin joustavuutta, progressiivisuutta ja asiakkaiden saatavilla olevien kaupallisten mallien omaksumista osana kykyä toimittaa tuotteita menestyksekkäästi.

SS&C Blue Prism digitalisoi toimintoja rahoituspalveluissa, vakuutuksissa, terveydenhuollossa ja lääketeollisuudessa, pankkitoiminnassa ja monilla muilla aloilla. Keskustele asiantuntijan kanssa SS&C Blue Prisman älykkäästä automatisointitarjonnasta.

Tietoja SS&C Technologiesista

SS&C tarjoaa maailmanlaajuisesti palveluja ja ohjelmistoja rahoituspalvelu- ja terveydenhuoltoaloille. Vuonna 1986 perustetun SS&C:n pääkonttori sijaitsee Windsorissa, Connecticutissa Yhdysvalloissa, ja sillä on toimipisteitä eri puolilla maailmaa. Noin 20 000 rahoituspalvelu- ja terveydenhuoltoaloilla toimivaa organisaatiota maailman suurimmista yrityksistä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin luottaa SS&C:n asiantuntemukseen, toiminnan laajuuteen ja teknologiaan.

Lisätietoja SS&C:stä (Nasdaq: SSNC) on saatavilla osoitteesta www.ssctech.com.

