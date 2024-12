Fairfax afslutter transaktion for at erhverve kontrollerende ejerskab af Peak Achievement Athletics

Fairfax vil fortsætte det langsigtede vækstfokus med Peaks portefølje, herunder det brancheførende Bauer Hockey-brand

EXETER, N.H., 23. december 2024 /PRNewswire/ -- Peak Achievement Athletics, Inc. ("Peak") meddelte i dag, at visse datterselskaber af Fairfax Financial Holdings Limited (samlet "Fairfax") (TSX: FFH og FFH.U) afsluttede en transaktion for at købe alle de udestående kapitalandele i Peak fra Sagard Holdings Inc. ("Sagard") og andre minoritetsaktionærer.

Den 30. september 2024 annoncerede Peak Fairfax' planer om at overtage ejerskabet af Peak og dets varemærker, herunder Bauer Hockey, Cascade Lacrosse og Maverik Lacrosse, og med dagens afslutning er processen afsluttet.

"Dette er en generationsmæssig milepæl i vores virksomheds historie. Vi uddyber vores arv, der begyndte i Kitchener, Ontario, i 1927, og fortsætter med et ejerskab, der fuldt ud forstår og værdsætter ishockeyens forbindelser til canadisk kultur og samfund. For vores detailkunder og andre partnere er dette en positiv milepæl, der vil gøre det muligt for os at fortsætte med at vokse og investere sammen i de spil, vi elsker," siger Ed Kinnaly, administrerende direktør for Peak. "Jeg vil gerne takke Fairfax for deres fortsatte engagement i vores medarbejdere, vores forhandlere og tilknyttede forretningspartnere. Jeg vil også gerne takke Sagard for deres vejledning og partnerskab gennem de sidste syv år, som har bidraget til vores stærke position i dag."

I 2017 købte Fairfax Peak og dets portefølje af globale brands, herunder BAUER, CASCADE og MAVERIK. Bauer Hockey er den førende producent af hockeyudstyr og tøj i verden og det nummer 1 mærke i spillet. Cascade Lacrosse og Maverik Lacrosse er tilsammen førende inden for hovedbeskyttelse og udstyr til lacrosse.

