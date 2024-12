Fairfax skal overta kontrollerende eierskap av Peak Achievement Athletics

Fairfax vil fortsette sitt langsiktige vekstfokus med Peaks portefølje, inkludert den bransjeledende merkevaren Bauer Hockey.

EXETER, N.H., 23. desember 2024 /PRNewswire/ -- Peak Achievement Athletics Inc. ("Peak") kunngjorde i dag at visse tilknyttede selskaper av Fairfax Financial Holdings Limited (samlet kalt "Fairfax") (TSX: FFH og FFH.U) har fullført en transaksjon for å kjøpe alle utestående eierandeler i Peak fra Sagard Holdings Inc. ("Sagard") og andre minoritetsaksjonærer.

Den 30. september 2024 kunngjorde Peak Fairfaxes planer om å overta eierskapet til Peak og deres portefølje av merker, inkludert Bauer Hockey, Cascade Lacrosse og Maverik Lacrosse.

Dagens gjennomføring av transaksjonen fullfører prosessen. "Dette er en milepæl for generasjoner i vår selskapsrike historie. Vi styrker vår arv som startet i Kitchener, Ontario, i 1927, og fortsetter med eiere som fullt ut forstår og verdsetter hockeyens tilknytning til kanadisk kultur og samfunn. For våre forhandlere og andre partnere er dette en positiv milepæl som gjør det mulig for oss å fortsette å vokse og investere sammen i spillene vi elsker," sa Ed Kinnaly, administrerende direktør i Peak. "Jeg vil takke Fairfax for deres fortsatte engasjement for våre ansatte, våre forhandlere og tilknyttede forretningspartnere. Jeg vil også takke Sagard for deres veiledning og partnerskap de siste syv årene, som har bidratt til vår sterke posisjon i dag."

I 2017 ble Peak og deres portefølje av globale merker, inkludert BAUER, CASCADE og MAVERIK, kjøpt opp av Fairfax. Bauer Hockey er verdens ledende produsent av hockeyutstyr og bekledning, og det største merket innen sporten. Cascade Lacrosse og Maverik Lacrosse er sammen ledende innen hodebeskyttelse og utstyr for lacrosse.

