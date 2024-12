Fairfax avslutar processen för att bli kontrollerande aktieägare av Peak Achievement Athletics

Fairfax fortsätter att fokusera på långsiktig tillväxt med Peaks portfölj, inklusive branschledande märket Bauer Hockey

EXETER, N.H., 23 december 2024 /PRNewswire/ -- Peak Achievement Athletics Inc. ("Peak") meddelade idag att dotterbolag till Fairfax Financial Holdings Limited (gemensamt "Fairfax") (TSX: FFH och FFH.U) slutförde förvärv av alla utestående aktieintressen i Peak från Sagard Holdings Inc. (nedan kallat Sagard) och andra minoritetsaktieägare.

Den 30 september 2024 meddelade Peak att Fairfax planerar att förvärva ägandet av Peak och dess varumärken, inklusive Bauer Hockey, Cascade Lacrosse och Maverik Lacrosse, och dagens stängning avslutade den processen.

"Detta är en milstolpe i vår företags långa historia. Vi fördjupar vårt arv som började i Kitchener, Ontario, 1927, och fortsätter med ägarskap som fullt ut förstår och värdesätter hockeyns del av den kanadensiska kulturen och det kanadensiska samhället. För våra detaljhandelskunder och andra partners är detta en positiv milstolpe som gör det möjligt för oss att fortsätta växa och investera tillsammans i idrotterna vi älskar, säger Ed Kinnaly, VD för Peak. "Jag vill tacka Fairfax för deras fortsatta engagemang för våra anställda, våra återförsäljare och närstående affärspartners. Lika mycket vill jag tacka Sagard för deras vägledning och partnerskap under de senaste sju åren, vilket bidrog till vår starka position idag."

År 2017 köpte Fairfax Peak och dess portfölj av globala varumärken, inklusive BAUER, CASCADE och MAVERIK. Bauer Hockey är den ledande tillverkaren av hockeyutrustning och kläder i världen och det största varumärket inom idrotten. Cascade Lacrosse och Maverik Lacrosse är tillsammans ledande inom huvudskydd och utrustning för lacrosse.

