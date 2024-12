Fairfax hankkii määräysvaltaan oikeuttavan omistusosuuden Peak Achievement Athleticsista

Fairfax jatkaa pitkän aikavälin kasvupainotteisuutta Peakin portfoliolla, johon kuuluu alan johtava Bauer Hockey -merkki

EXETER, New Hampshire, 23. joulukuuta 2024 /PRNewswire/ -- Peak Achievement Athletics Inc. ("Peak") ilmoitti tänään, että tietyt Fairfax Financial Holdings Limitedin (yhdessä "Fairfax") (TSX: FFH ja FFH.U) sidosyritykset saattoivat päätökseen kaupan, jolla ne ostivat Peakin koko jäljellä olevan omapääomaosuuden Sagard Holdings Inc:ltä ("Sagard") ja muilta vähemmistöosakkailta.

Peak ilmoitti 30. syyskuuta 2024 Fairfaxin suunnitelmista hankkia omistukseensa Peak ja sen tuotemerkit, mukaan lukien Bauer Hockey, Cascade Lacrosse ja Maverik Lacrosse, ja tämänpäiväinen kauppa saattaa prosessin päätökseen.

"Tämä on sukupolvitasolle yltävä virstanpylväs yhtiömme historiassa. Syvennämme perintöämme, joka alkoi Ontarion Kitchenerissä vuonna 1927, ja jatkamme omistajalla, joka ymmärtää jääkiekon yhteydet Kanadan kulttuuriin ja yhteisöön ja arvostaa niitä. Vähittäisasiakkaillemme ja muille kumppaneillemme tämä on myönteinen virstanpylväs, jonka ansiosta voimme jatkaa kasvuamme ja investoida yhdessä rakastamiimme lajeihin", sanoo Peakin toimitusjohtaja Ed Kinnaly. "Haluan kiittää Fairfaxia sen jatkuvasta sitoutumisesta työntekijöihimme, jälleenmyyjiimme ja yhteistyökumppaneihimme. Haluan myös kiittää Sagardia sen tarjomasta ohjauksesta ja kumppanuudesta, jotka ovat viimeisten seitsemän vuoden aikana vaikuttaneet tämänhetkiseen vahvaan asemaamme."

Fairfax osti vuonna 2017 Peakin ja sen globaalin tuotemerkkisalkun, johon kuuluvat muun muassa BAUER, CASCADE ja MAVERIK. Bauer Hockey on maailman johtava jääkiekkovarusteiden ja -vaatteiden valmistaja ja jääkiekon ykkösmerkki. Cascade Lacrosse ja Maverik Lacrosse yhdistyvät johtavaksi lacrossen päänsuojainten ja varusteiden valmistajaksi.

