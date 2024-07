GEP KØBER OPUSCAPITA, EN FØRENDE EUROPÆISK LEVERANDØR AF INDKØBS-, E-FAKTURERINGS- OG AP-SOFTWARE

Samler branchens førende AI-drevne indkøbs- og forsyningskædesoftware med de førende automatiseringsløsninger til e-fakturering og kreditorbogholderi

Styrker GEP's lederskab på tværs af de nordiske lande og Nordeuropa og supplerer styrken i Storbritannien, Central- og Sydeuropa

CLARK, N.J., 1. juli 2024 /PRNewswire/ -- GEP®, en førende leverandør af AI-drevet indkøbs- og forsyningskædesoftware, rådgivning og tjenester til Fortune 500- og Global 2000-virksomheder, meddelte i dag, at de har opkøbt OpusCapita, en førende leverandør af e-fakturerings- og indkøbsløsninger med base i Helsinki, Finland. Dette opkøb kombinerer GEP's brancheførende indkøbs- og forsyningskædesoftware med de førende automatiseringsløsninger til e-fakturering og kreditorbogholderi og udvider GEP's globale aktiviteter til de nordiske lande.

Leadership of GEP and OpusCapita, Helinski, Finland.

"OpusCapita er en åndsfælle med en dokumenteret track record af stærk organisk vækst, faste kunder, et ubarmhjertigt fokus på at fostre toptalenter og investere i AI-drevet indkøbssoftware og -tjenester," siger Subhash Makhija, CEO og medstifter af GEP. "OpusCapita passer perfekt til GEP og omvendt, fordi det forener de førende e-fakturerings- og AP-automatiseringsløsninger i Norden med GEP SMART, branchens førende AI-drevne globale indkøbs- og forsyningskædeplatform, og kombinerer dyb regional ekspertise og relationer til en robust kundebase af globale virksomheder."

OpusCapita blev grundlagt i 1985 og er førende inden for e-fakturering, automatisering af kreditorbogholderi og dokumenthåndtering i forsyningskæden. OpusCapita understøtter 600 kunder med 220 medarbejdere fordelt på kontorer i Norden, Kontinentaleuropa og Pittsburgh, USA. Ligesom GEP, der introducerede branchens første AI-native low-code-platform, GEP QUANTUM for sine flagskibsløsninger, GEP SMART™ (indkøb) GEP NEXXE™ (forsyningskæde) og GREEP GREEN (bæredygtighed), lancerede OpusCapita for nylig sin ombyggede SaaS-platform med AI og low-code. OpusCapita vil fungere som et selvstændigt datterselskab af GEP og udnytte GEP's størrelse, globale tilstedeværelse, bredere produktportefølje og dybere F&U-kapacitet til at drive vækst.

"Vi går sammen med OpusCapita for at fremme vores mission om at anvende AI og low-code-løsninger til at automatisere og strømline indkøb, så virksomheder kan gøre et markant spring i effekt og værdi," siger Santosh Nair, chief product officer, GEP. "Vi er begejstrede for vores fælles fremtid og for at introducere OpusCapita-kunder til vores løsninger, som hjælper verdens bedste virksomheder med at skabe større værdi fra deres udgifter", tilføjede Nair.

GEP erhvervede OpusCapita fra PSG-aktier ("PSG"), en førende vækstkapitalvirksomhed, der samarbejder med software- og teknologibaserede servicevirksomheder for at hjælpe med at fremskynde deres vækst, som købte en majoritetsandel i OpusCapita i 2019. Overtagelsesbetingelserne blev ikke offentliggjort.

Om GEP

GEP® leverer AI-drevne indkøb og forsyningskædesløsninger, der hjælper globale virksomheder med at blive mere smidige og modstandsdygtige, arbejde mere effektivt, opnå konkurrencemæssige fordele, øge rentabiliteten og øge aktionærernes værdi.

Nytænkning, innovative produkter, uovertruffen domæneekspertise, kloge, passionerede mennesker - det er sådan, GEP SOFTWARE™, GEP STRATEGY™ og GEP MANAGED SERVICES™ sammen leverer indkøbs- og forsyningskædeløsninger af hidtil uset omfang, styrke og effektivitet. Vores kunder er verdens bedste virksomheder, herunder mere end 550 Fortune 500- og Global 2000-industriledere, der er afhængige af GEP til at opfylde ambitiøse strategiske, finansielle og operationelle mål.

GEP's cloud-native software og digitale forretningsplatforme er førende i flere Gartner Magic Quadrants og vinder konsekvent priser og anerkendelse fra brancheanalytikere, forskningsfirmaer og medier, herunder Gartner, Forrester, IDC, ISG og Spend Matters.

GEP er også regelmæssigt rangeret som et af de bedste konsulent- og strategifirmaer inden for indkøb og forsyningskæde samt en førende udbyder af managed services blandt andet af ALM, Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG og HFS. GEP har hovedkontor i Clark, New Jersey, og har kontorer og driftscentre i Europa, Asien, Afrika og Nord- og Sydamerika. Besøg http://www.gep.com/ for at lære mere.

