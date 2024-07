GEP OSTAA OPUSCAPITAN, JOHTAVAN EUROOPPALAINEN HANKINTA-, VERKKOLASKUTUS- JA AP-OHJELMISTOJEN TARJOAJAN

Yhdistää alan merkittävimmät tekoälypohjaiset hankinta- ja toimitusketjuohjelmistot sekä johtavat verkkolaskutuksen ja ostovelkojen automatisointiratkaisut

Vahvistaa GEP:n johtoasemaa Pohjoismaissa ja Pohjois-Euroopassa ja täydentää Yhdistyneen kuningaskunnan sekä Keski- ja Etelä-Euroopan vahvuuksia

CLARK, N.J., 1. heinäkuuta 2024 /PRNewswire/ -- GEP®, johtava tekoälypohjaisten hankinta- ja toimitusketjuohjelmistojen, konsultoinnin ja palveluiden tarjoaja Fortune 500- ja Global 2000 -yrityksille, ilmoitti tänään ostaneensa OpusCapitan, joka on johtava helsinkiläinen sähköisen laskutuksen ja hankintaratkaisujen toimittaja. Yrityskauppa yhdistää GEP:n alan johtavat hankinta- ja toimitusketjuohjelmistot johtaviin sähköisen laskutuksen ja ostovelkojen automatisointiratkaisuihin ja laajentaa GEP:n globaalia toimintaa Pohjoismaihin.

Leadership of GEP and OpusCapita, Helinski, Finland.

"OpusCapita on samanhenkinen yritys, jolla on todistetusti vahvaa orgaanista kasvua, vakiintuneita asiakkaita, hellittämätön keskittyminen huippuosaamisen edistämiseen ja investoiminen tekoälypohjaisiin hankintaohjelmistoihin ja -palveluihin", sanoo Subhash Makhija, GEP:n toimitusjohtaja ja toinen perustaja. "OpusCapita sopii täydellisesti GEP:lle ja päinvastoin, sillä se yhdistää Pohjoismaiden johtavat verkkolaskutus- ja AP-automaatioratkaisut GEP SMARTiin, alan johtavaan tekoälyohjattuun globaaliin hankinta- ja toimitusketjualustaan, ja yhdistää syvän alueellisen asiantuntemuksen ja suhteet globaalien yritysten vankkaan asiakaskuntaan."

Vuonna 1985 perustettu OpusCapita on sähköisen laskutuksen, ostoreskontran automatisoinnin ja toimitusketjun dokumenttien hallinnan edelläkävijä, joka tukee 600 asiakasta ja jolla on 220 työntekijää toimipisteissä Pohjoismaissa, Manner-Euroopassa ja Pittsburghissa, Yhdysvalloissa. Samoin kuin GEP, joka esitteli alan ensimmäisen AI-natiivin, low-code-alustan, GEP QUANTUM, lippulaivaohjelmistoratkaisuilleen, GEP SMART™ (hankinta), GEP NEXXE™(toimitusketju), ja GEP GREEN (kestävä kehitys), OpusCapita lanseerasi hiljattain alusta asti uudelleen kehitetyn SaaS-alustansa, jossa on tekoälyä ja low-codea. OpusCapita toimii GEP:n itsenäisenä tytäryhtiönä ja hyödyntää GEP:n laajuutta, maailmanlaajuista läsnäoloa, laajempaa tuotevalikoimaa ja syvempää T&K-valmiutta kasvun edistämiseksi.

"Yhdistymme OpusCapitan kanssa edistääkseen missiotamme soveltaa tekoälyä ja low-code-ratkaisuja hankintojen automatisointiin ja virtaviivaistamiseen, jotta yritykset voivat tehdä merkittävän harppauksen vaikutuksissa ja arvossa", sanoo Santosh Nair, GEP:n tuotejohtaja. "Olemme innoissamme yhteisestä tulevaisuudestamme ja siitä, että pääsemme esittelemään OpusCapitan asiakkaille ratkaisujamme, jotka auttavat maailman parhaita yrityksiä luomaan enemmän arvoa menoistaan", Nair lisäsi.

GEP osti OpusCapitan PSG Equityltä EP acquired OpusCapita from PSG Equityltä ("PSG"), joka on johtava kasvupääomayhtiö, joka toimii kumppaneina ohjelmisto- ja teknologiapohjaisten palveluyritysten kanssa niiden kasvun nopeuttamiseksi ja joka osti enemmistöosuuden OpusCapitasta vuonna 2019 Yrityskaupan ehtoja ei julkistettu.

Tietoja GEP:stä

GEP® tarjoaa tekoälypohjaisia hankinta- ja toimitusketjuratkaisuja, jotka auttavat globaaleja yrityksiä muuttumaan ketterämmiksi ja joustavammiksi, toimimaan tehokkaammin ja tuloksellisemmin, saavuttamaan kilpailuetua, parantamaan kannattavuutta ja lisäämään omistaja-arvoa.

Tuoretta ajattelua, innovatiivisia tuotteita, vertaansa vailla olevaa toimialan asiantuntemusta, älykkäitä ja intohimoisia ihmisiä - näin GEP SOFTWARE™, GEP STRATEGY™ ja GEP MANAGED SERVICES™ yhdessä tuottavat hankinta- ja toimitusketjuratkaisuja, jotka ovat ennennäkemättömän laajoja, tehokkaita ja vaikuttavia. Asiakkaitamme ovat maailman parhaat yritykset, mukaan lukien yli 550 Fortune 500- ja Global 2000 -alojen johtavaa yritystä, jotka luottavat GEP:iin saavuttaakseen kunnianhimoiset strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

GEP:n pilvipohjaiset ohjelmistot ja digitaaliset liiketoiminta-alustat ovat johtavia useissa Gartnerin Magic Quadrant -analyyseissä, ja ne saavat jatkuvasti palkintoja ja tunnustusta alan analyytikoilta, tutkimusyrityksiltä ja tiedotusvälineiltä, kuten Gartnerilta, Forresterilta, IDC:ltä, ISG:ltä ja Spend Mattersilta.

Muun muassa ALM, Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG ja HFS rankkaavat GEP:n säännöllisesti parhaaksi hankinta- ja toimitusketjukonsultointi- ja strategiayritykseksi sekä johtavaksi hallinnoitujen palvelujen tarjoajaksi. GEP:n pääkonttori sijaitsee Clarkissa, New Jerseyssä, ja sillä on toimistoja ja toimintakeskuksia eri puolilla Eurooppaa, Aasiaa, Afrikkaa ja Amerikkaa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.gep.com/.

Yhteystiedot tiedotusvälineille

Derek Creevey

Johtaja, Julkiset Suhteet

GEP

Puh: +1 732-382-6565

Sähköposti: [email protected]

Valokuva- https://mma.prnewswire.com/media/2451099/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg