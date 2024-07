GEP KJØPER OPUSCAPITA, EN LEDENDE EUROPA-BASERT INNKJØPS- OG E-FAKTURERINGS- OG AP-PROGRAMVARELEVERANDØR

Bringer sammen bransjens fremste AI-drevne innkjøps- og forsyningskjedeprogramvare med de fremste automatiseringsløsningene for e-fakturering og betalbare kontoer

CLARK, N.J., 1. juli 2024 /PRNewswire/ -- GEP®, en ledende leverandør av AI-drevet innkjøp og forsyningskjedeprogramvare, rådgivning og tjenester til Fortune 500 og Global 2000-bedrifter, kunngjorde i dag at den har kjøpt OpusCapita, en ledende leverandør av e-fakturering og innkjøpsløsninger med base i Helsinki, Finland. Dette oppkjøpet kombinerer GEPs bransjeledende innkjøps- og forsyningskjedeprogramvare med de fremste automatiseringsløsningene for e-fakturering og gjeldsregnskap, og utvider GEPs globale virksomhet i de nordiske landene.

"OpusCapita er en likesinnet med en bevist merittliste av sterk organisk vekst, faste kunder, et ubarmhjertig fokus på å fremme toppnivå talent og investere i AI-drevet innkjøpsprogramvare og tjenester", sa Subhash Makhija, administrerende direktør og medgrunnlegger, GEP. "OpusCapita passer perfekt til GEP og omvendt, fordi det forener de fremste e-fakturering og AP-automatiseringsløsningene i Norden med GEP SMART, bransjens ledende AI-drevne globale innkjøps- og forsyningskjedeplattform, og kombinerer dyp regional kompetanse og relasjoner til en robust kundebase av globale bedrifter. "

OpusCapita ble grunnlagt i 1985 og ligger i front når det kommer til e-fakturering, automatisering av gjeldsregnskap og dokumenthåndtering i forsyningskjeden, og støtter 600 kunder, med 220 ansatte på kontorer i Norden, kontinentale Europa og Pittsburgh, USA. GEP QUANTUM for sine flaggskipprogramvareløsninger, GEP SMARTTM (oppkjøp) GEP NEXXETM TM (leveringskjede), og GREEP GREEN bærekraft), OpusCapita lanserte nylig sin ground-up remade SaaS-plattform med AI og lavkode. OpusCapita vil operere som et selvstendig datterselskap av GEP, og utnytte GEPs skala, globale tilstedeværelse, bredere produktportefølje og dypere FoU-kapasitet for å drive vekst.

"Vi kommer sammen med OpusCapita for å videreføre vårt oppdrag om å anvende AI og lavkodeløsninger for å automatisere og strømline innkjøp, slik at selskaper kan gjøre et markert sprang i innvirkning og verdi", sa Santosh Nair, sjef for produkt, GEP. "Vi er begeistret for vår felles fremtid, og for å introdusere OpusCapita-kunder til våre løsninger, som hjelper verdens beste selskaper med å skape større verdi fra deres utgifter", la Nair til.

GEP kjøpte OpusCapita fra PSG Equity ("PSG"), et ledende vekstkapitalfirma som samarbeider med programvare- og teknologi-aktiverte tjenestebedrifter for å bidra til å akselerere veksten deres, som kjøpte en majoritetsandel i OpusCapita i 2019. Vilkårene for oppkjøpet ble ikke offentliggjort.

GEP® leverer AI-drevne innkjøps- og forsyningskjedeløsninger som hjelper globale bedrifter med å bli mer smidige og motstandsdyktige, operere mer effektivt og effektivt, få konkurransefortrinn, øke lønnsomheten og øke aksjonærverdien.

Frisk tenkning, innovative produkter, uovertruffen domene-ekspertise, smarte, lidenskapelige mennesker - dette er hvordan GEP SOFTWARETM, GEP STRATEGYTM og GEP MANAGED SERVICESTM sammen leverer innkjøps- og forsyningskjedeløsninger av enestående skala, kraft og effektivitet. Våre kunder er verdens beste selskaper, inkluderer mer enn 550 Fortune 500 og Global 2000 bransjeledere som stoler på GEP for å møte ambisiøse strategiske, finansielle og operasjonelle mål.

En leder i flere Gartner Magic Quadrants, GEPs sky-native programvare og digitale forretningsplattformer vinner konsekvent priser og anerkjennelse fra bransjeanalytikere, forskningsfirmaer og medier, inkludert Gartner, Forrester, IDC, ISG og Spend Matters.

GEP er også regelmessig rangert som et topp innkjøps- og forsyningskjede konsulent- og strategifirma, og en ledende leverandør av administrerte tjenester av blant annet ALM, Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG og HFS. Med hovedkontor i Clark, New Jersey, har GEP kontorer og operasjonssentraler over hele Europa, Asia, Afrika og Amerika. Ønsker du å lære mer kan du gå til http://www.gep.com/.

