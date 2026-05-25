Göteborgs kommune byder MAGNA-TILES® velkommen og ophæver forbuddet efter bekræftende sikkerhedstest

BOLINGBROOK, Ill., 25. maj 2026 /PRNewswire/ -- MAGNA-TILES kan med glæde meddele, at Göteborgs kommune har omstødt sin tidligere beslutning vedrørende MAGNA-TILES-produkter, efter at endelige testresultater har bekræftet, at MAGNA-TILES-produkter ikke indeholder stoffer, der giver anledning til særlig bekymring (SVHC).

Dette følger i forlængelse af MAGNA-TILES' udtalelse af 29. april 2026 vedrørende produkttest og drøftelser med de lokale myndigheder i Sverige. Göteborgs kommune har meddelt MAGNA-TILES, at den vil informere sine kunder om denne vigtige opdatering via sin hjemmeside.

Families in Gothenburg can build on! MAGNA-TILES is pleased to confirm that the City of Gothenburg has reversed its previous decision on MAGNA-TILES products, following conclusive test results confirming MAGNA-TILES products do not contain Substances of Very High Concern (SVHC).

I april blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt MAGNA-TILES-produkterne indeholdt særligt bekymrende stoffer (SVHC), efter at der var foretaget rutinemæssige stikprøvekontroller i forbindelse med indkøb. Denne indledende test fik forvaltningen i Göteborg til af ren forsigtighed midlertidigt at fjerne MAGNA-TILES-produkterne fra børnehavernes lokaler. MAGNA-TILES hævdede fra starten, at SVHC ikke findes i nogen MAGNA-TILES-mærkede produkter på grundlag af omfattende tredjepartsprøvning og strenge kvalitetsstandarder.

For at validere disse påstande bestilte MAGNA-TILES yderligere, bekræftende test med Intertek, en uafhængig, globalt akkrediteret organisation for forsikring, inspektion, test og certificering. Test af prøver fra samme fabrik og produktionsparti bekræftede, at kobolt, bor og alle relevante SVHC-stoffer lå på ikke-påviselige niveauer, hvilket resulterede i et godkendt resultat. Efter gennemgang af de supplerende data blev den oprindelige rapport fra Eurofins Scientific revideret fra "Warning" til "Pass".

"Vi sætter pris på Göteborgs kommunes grundige gennemgang af dataene og beslutningen om at ophæve forbuddet mod vores produkter," sagde Michael Valenta, direktør hos MAGNA-TILES. "Vi deler et fælles princip med byens embedsmænd - sikkerheden for børneprodukter er ikke til forhandling. Vi forpligter os fortsat til at overholde de højeste standarder inden for testning, overholdelse af lovgivning og produktion, og til at levere produkter, som familier, pædagoger og skoler kan stole på – ikke kun i Sverige, men i alle lande verden over. Vi er glade for, at børnene i Göteborg igen kan opleve glæden ved at spille MAGNA-TILES."

MAGNA-TILES har været betroet af familier, pædagoger og skoler i næsten 30 år. Den tillid, vi har opbygget gennem mange år, understøttes af strenge test- og overholdelsesprocedurer i alle produktionsfaser, herunder leverandørrevisioner, materialedeklarationer og omfattende gennemgang af sikkerhedsdata for råvarer.

MAGNA-TILES-produkterne er sikre, overholder alle standarder for legetøj til børn og nyder tillid hos millioner af familier og pædagoger over hele verden.

Om MAGNA-TILES

MAGNA-TILES® er det originale mærke inden for magnetiske byggeklodser, der blev skabt i et klasseværelse i 1997 og i dag er en fast del af millioner af hjem og klasseværelser i over 80 lande. Besøg MAGNA-TILES.com for mere information.

