Byen Göteborg hilser MAGNA-TILES® velkomment, reverserer suspensjon etter bekreftelsessikkerhetstesting

BOLINGBROOK, Ill., 22. mai 2026 /PRNewswire/ -- MAGNA-TILES er glad for å bekrefte at byen Göteborg har omvendt sin tidligere beslutning om MAGNA-TILES-produkter, etter konkluderende testresultater som bekrefter at MAGNA-TILES-produkter ikke inneholder SVHC-stoffer.

Dette følger MAGNA-TILES' uttalelse av 29. april 2026 om produktprøving og diskusjoner med lokale myndigheter i Sverige. Göteborg by har informert MAGNA-TILES om at den vil kommunisere denne viktige oppdateringen til sine kunder og gjennom sitt nettsted.

Families in Gothenburg can build on! MAGNA-TILES is pleased to confirm that the City of Gothenburg has reversed its previous decision on MAGNA-TILES products, following conclusive test results confirming MAGNA-TILES products do not contain Substances of Very High Concern (SVHC).

Spørsmål ble reist i april om potensiell tilstedeværelse av substanser som gir svært høy bekymring (SVHC) i MAGNA-TILES-produkter etter rutinemessige stikkprøvekontroller i forbindelse med innkjøp. Denne innledende testen utløste Göteborgs administratorer til midlertidig å fjerne MAGNA-TILES-produkter fra sine førskoleklasserom ut av en overflod av forsiktighet. Fra starten hevdet MAGNA-TILES at SVHC ikke er til stede i noen MAGNA-TILES-merkede produkter, basert på omfattende tredjepartstesting og strenge kvalitetsstandarder.

For å validere disse påstandene bestilte MAGNA-TILES ytterligere, bekreftende tester med Intertek, en uavhengig, globalt akkreditert forsikring, inspeksjon, testing og sertifiseringsorganisasjon. Testing utført på prøver fra samme fabrikk og produksjonsparti bekreftet at kobalt, bor og alle relevante SVHC-stoffer var på ikke-oppdagbare nivåer, noe som resulterte i et passerende resultat. Etter gjennomgang av de ytterligere dataene ble den opprinnelige rapporten fra Eurofins Scientific revidert fra "Warning" til "Pass".

"Vi setter pris på Göteborgs byens nøye gjennomgang av dataene og dens beslutning om å heve suspensjonen på våre produkter", sa Michael Valenta, president i MAGNA-TILES. "Vi deler et felles prinsipp med byens tjenestemenn - sikkerheten til barnas produkter er ikke forhandlingsbar. Vi er fortsatt forpliktet til de høyeste standardene for testing, overholdelse og produksjon, og til å levere produkter som familier, lærere og skoler kan stole på, ikke bare i Sverige, men i alle land rundt om i verden. Vi er glade for at barna i Göteborg igjen kan oppleve gleden av MAGNA-TILES-spill."

MAGNA-TILES har blitt betrodd av familier, lærere og skoler i nesten 30 år. Den langvarige tilliten støttes av strenge test- og samsvarspraksis i alle produksjonsstadier, inkludert leverandørrevisjoner, materialeerklæringer og omfattende sikkerhetsdata for råvarer.

MAGNA-TILES-produkter er trygge, i samsvar med alle barns leketøystandarder, og stoler på millioner av familier og lærere over hele verden.

Om MAGNA-TILES

MAGNA-TILES® er det opprinnelige magnetiske konstruksjonsmerket, født i klasserommet i 1997, nå en hovedvare i millioner av hjem og klasserom i 80+ land. Besøk MAGNA-TILES.com for mer informasjon.

