Göteborgs Stad välkomnar MAGNA-TILES® och häver avstängning efter bekräftande säkerhetstester

BOLINGBROOK, Ill., 25 maj 2026 /PRNewswire/ -- MAGNA-TILES bekräftar med glädje att Göteborgs Stad har ändrat sitt tidigare beslut avseende MAGNA-TILES-produkter, efter entydiga testresultat som bekräftar att MAGNA-TILES-produkter inte innehåller särskilt farliga ämnen, SVHC.

Detta följer på MAGNA-TILES uttalande den 29 april 2026 om produkttester och diskussioner med lokala myndigheter i Sverige. Göteborgs Stad har informerat MAGNA-TILES om att staden kommer att kommunicera denna viktiga uppdatering till sina kunder och via sin webbplats.

Families in Gothenburg can build on! MAGNA-TILES is pleased to confirm that the City of Gothenburg has reversed its previous decision on MAGNA-TILES products, following conclusive test results confirming MAGNA-TILES products do not contain Substances of Very High Concern (SVHC).

Frågor väcktes i april om eventuell förekomst av särskilt farliga ämnen, SVHC, i MAGNA-TILES-produkter efter rutinmässiga stickprovskontroller i samband med upphandling. Denna inledande testning ledde till att ansvariga tjänstepersoner i Göteborg tillfälligt tog bort MAGNA-TILES-produkter från förskoleklassrum som en extra försiktighetsåtgärd. Från början har MAGNA-TILES hävdat att SVHC-ämnen inte förekommer i några MAGNA-TILES-märkta produkter, baserat på företagets omfattande tredjepartstester och strikta kvalitetsstandarder.

För att validera dessa uppgifter beställde MAGNA-TILES ytterligare bekräftande tester från Intertek, en oberoende, globalt ackrediterad organisation för kvalitetssäkring, inspektion, provning och certifiering. Tester som genomfördes på prover från samma fabrik och produktionsbatch bekräftade att kobolt, bor och alla relevanta SVHC-ämnen låg på icke-detekterbara nivåer, vilket resulterade i ett godkänt resultat. Efter granskning av de ytterligare uppgifterna reviderades den ursprungliga rapporten från Eurofins Scientific från "Varning" till "Godkänd".

"Vi uppskattar Göteborgs Stads noggranna granskning av uppgifterna och dess beslut att häva avstängningen av våra produkter", sade Michael Valenta, President på MAGNA-TILES. "Vi delar en gemensam princip med stadens företrädare – säkerheten för barnprodukter är inte förhandlingsbar. Vi står fast vid vårt åtagande att upprätthålla högsta standard inom testning, regelefterlevnad och tillverkning, och att tillhandahålla produkter som familjer, pedagoger och skolor kan lita på – inte bara i Sverige, utan i alla länder runt om i världen. Vi är glada över att barnen i Göteborg återigen kan uppleva glädjen med att leka med MAGNA-TILES."

MAGNA-TILES har åtnjutit förtroende från familjer, pedagoger och skolor i nästan 30 år. Detta långvarigt upparbetade förtroende stöds av rigorösa test- och efterlevnadsrutiner i varje steg av produktionen, inklusive leverantörsrevisioner, materialdeklarationer och omfattande granskningar av säkerhetsdata för råmaterial.

MAGNA-TILES-produkter är säkra, uppfyller alla standarder för barnleksaker och har förtroende från miljontals familjer och pedagoger världen över.

Om MAGNA-TILES

MAGNA-TILES® är det ursprungliga varumärket för magnetisk konstruktion, fött i klassrummet 1997 och numera ett självklart inslag i miljontals hem och klassrum i över 80 länder. Besök MAGNA-TILES.com för mer information.

