Göteborgin kaupunki toivottaa MAGNA-TILES®-tuotteet tervetulleiksi ja kumoaa käyttökiellon turvallisuustestien jälkeen

BOLINGBROOK, Ill., 22. toukokuuta 2026 /PRNewswire/ -- MAGNA-TILES on iloinen voidessaan vahvistaa, että Göteborgin kaupunki on kumonnut aiemman MAGNA-TILES-tuotteita koskevan päätöksensä sen jälkeen, kun lopulliset testitulokset vahvistivat, että MAGNA-TILES-tuotteet eivät sisällä erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC-aineita).

Families in Gothenburg can build on! MAGNA-TILES is pleased to confirm that the City of Gothenburg has reversed its previous decision on MAGNA-TILES products, following conclusive test results confirming MAGNA-TILES products do not contain Substances of Very High Concern (SVHC).

Tämä seuraa MAGNA-TILESin 29. huhtikuuta 2026 antamaa lausuntoa liittyen tuotetestaukseen ja keskusteluja Ruotsin paikallisviranomaisten kanssa. Göteborgin kaupunki on ilmoittanut MAGNA-TILESille, että se ilmoittaa tästä tärkeästä päivityksestä asiakkailleen ja verkkosivustonsa välityksellä.

Huhtikuussa heräsi kysymyksiä koskien erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) mahdollista esiintymistä MAGNA-TILES-tuotteissa rutiininomaisten hankintatarkastusten jälkeen. Alustava testaus sai Göteborgin viranomaiset poistamaan väliaikaisesti MAGNA-TILES-tuotteet esikoululuokista varovaisuusperiaatteen mukaisesti. MAGNA-TILES on korostanut alusta asti, että kolmansien osapuolten suorittamien kattavien testien ja tiukkojen laatuvaatimusten perusteella SVHC-aineita ei esiinny missään MAGNA-TILES-merkillä varustetuissa tuotteissa.

Vahvistaakseen nämä väitteet MAGNA-TILES tilasi lisätestejä Intertekiltä, joka on riippumaton, maailmanlaajuisesti akkreditoitu varmistus-, tarkastus-, testaus- ja sertifiointiorganisaatio. Samasta tehtaasta ja tuotantoerästä otettuihin näytteisiin kohdistetut testit vahvistivat, että koboltin, boorin ja kaikkien olennaisten SVHC-aineiden pitoisuus oli havaitsemattomalla tasolla, joten tulos oli hyväksyttävä. Eurofins Scientificin alkuperäisen raportin luokitus, "Varoitus", vaihtui lisätietojen tarkistuksen jälkeen "Hyväksytyksi".

"Arvostamme Göteborgin kaupungin huolellista tietojen arviointia ja päätöstä peruuttaa tuotteidemme käyttökielto", sanoi MAGNA-TILESin toimitusjohtaja Michael Valenta. "Meillä on yhteinen periaate kaupungin viranomaisten kanssa – lasten tuotteiden turvallisuudesta ei voida neuvotella. Olemme edelleen sitoutuneet noudattamaan korkeimpia testaus-, vaatimustenmukaisuus- ja valmistusstandardeja sekä tarjoamaan tuotteita, joihin perheet, opettajat ja koulut voivat luottaa eivät vain Ruotsissa vaan kaikissa maailman maissa. Olemme innoissamme siitä, että göteborgilaiset lapset voivat jälleen kokea MAGNA-TILES-leikin ilon."

Perheet, opettajat ja koulut ovat luottaneet MAGNA-TILESiin jo lähes 30 vuoden ajan. Pitkään ansaittua luottamusta tukevat tiukat testaus- ja vaatimustenmukaisuuskäytännöt tuotannon jokaisessa vaiheessa, mukaan lukien toimittajien auditoinnit, materiaalivakuutukset ja raaka-aineiden turvallisuustietojen kattavat tarkastukset.

MAGNA-TILES-tuotteet ovat turvallisia, täyttävät kaikki lasten leikkikalujen standardit ja nauttivat miljoonien perheiden ja opettajien luottamusta ympäri maailmaa.

Tietoja MAGNA-TILESistä

MAGNA-TILES® on magneettirakennussarjojen alkuperäistuotemerkki, joka kehitettiin luokkahuoneessa vuonna 1997 ja on nykyisin vakiinnuttanut asemansa miljoonissa kodeissa ja luokkahuoneissa yli 80 maassa. Lisätietoja löytyy osoitteesta MAGNA-TILES.com.

