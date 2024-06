MAXHUBs XCore Kit Pro for Microsoft Teams Rooms sikrer Red Dot Award

Introduktion af de nyligt certificerede pakker, udvidelse af løsninger til rum, der spænder fra små til mellemstore rum.

LAS VEGAS, 14. juni 2024 /PRNewswire/ -- MAXHUB, en global leder inden for integrerede kommunikations- og skærmløsninger, er begejstret for at annoncere, at dets XCore Kit Pro , sammen med to UC-enheder til Teams Rooms, er blevet hædret med den prestigefyldte Red Dot Award. Denne anerkendelse understreger MAXHUBs engagement i innovation og kvalitet ved at skabe produkter, der forbedrer kommunikation, præsentation og samarbejde.

Image: MAXHUB XCe Kit Pro Awarded the 2024 Red Dot Award

Lanceringen af MAXHUB XCore Kit Pro, sammen med det nyligt certificerede XT10-WS-kit, udvider MAXHUBs portefølje for Teams Rooms betydeligt. Denne forbedring giver nu ekstraordinære løsninger, der er skræddersyet til både små og mellemstore rum.

MAXHUB XCore Kit Pro til mødelokaler i alle størrelser

MAXHUB XCore Kit Pro er en videokonferenceløsning til Microsoft Teams Rooms, og er designet til mødelokaler i alle størrelser. Dette Teams Rooms-kit indeholder en 11,6 tommers touch-konsol og en beregningsenhed drevet af en 12. generation Intel® Core™ i5-processor. Som en premiumversion af MAXHUB XCore-kittet tilbydes indbygget trådløs deling af indhold og kabelbaseret 4K-deling, hvilket giver en omfattende og brugervenlig videokonferenceoplevelse. MAXHUB XCore Kit Pro gennemgår i øjeblikket en række strenge kompatibilitets- og certificeringsprocesser indenfor Microsoft med planer om at blive certificeret i Q3.

HUBB XT10 MAX-WS Kit til små og fokuserede rum

Baseret på XCore Kits basis, omfatter den nyligt certificerede MAXHUB XT10-WS Kit den overlegne UC BM35 Speakerphone og UC W31 USB Camera. Denne pakke er designet til at imødekomme brugernes forskellige audio- og videobehov, og tilbyder en alsidig og fleksibel samarbejdsoplevelse, der passer til ethvert lille rum eller fokusrum.

MAXHUB Pivot for let fjernstyring af enheder

For at forenkle implementering og administration for IT-fagfolk kan alle enheder i MAXHUB XT-serien til Teams Rooms tilgås via MAXHUB-enhedsstyringsværktøj Pivot . Det muliggør ubesværet overvågning, kontrol og fjernopdatering af alle rums enheder, hvilket strømliner driften for øget effektivitet.

3 års garanti og lokal support til en problemfri arbejdsproces

MAXHUB-produktporteføljen, herunder XT-serien til Teams Rooms, leveres med en 3-årig avanceret udskiftningsgaranti og lokal support. Dette sikrer en problemfri brugeroplevelse og en uafbrudt arbejdsproces, samtidig med at behov for omkostningsbalancering imødekommes.

MAXHUBs udvidelse af sin omkostningseffektive løsning af Teams Rooms giver kunderne et bredere udvalg af alsidige muligheder, der er skræddersyet til deres unikke behov for mødelokaler. Derudover præsenterer MAXHUB et alsidigt udvalg af skærmmuligheder, der omfatter forhold fra 21:9 til 16:9 og er tilgængelige i flere størrelser, hvilket giver en elegant og kompakt løsning til at konvertere BYOD-rum til fuldt udstyrede Teams Rooms.

"At vinde Red Dot Award 2024 for vores XCore Kit Pro, fremhæver MAXHUBs standhaftige dedikation til innovation og kvalitet", sagde Darren Lin, Vice General Manager, MAXHUB Global Business. "Vores mål er at inspirere og fremme meningsfulde forbindelser. Vores eksklusive status som leverandør af en komplet vifte af selvudviklede kombinerede løsninger indenfor kommunikation og interaktiv visning gør, at vi skiller os ud. Med tyve års forskning og udvikling, sammen med en stærk styring af forsyningskæden, tilbyder vores MAXHUB XT-serie kunderne muligheder, der væsentligt sænker barrierer for adgang til Microsoft Teams Rooms-oplevelsen."

Oplev den nyeste MAXHUB XT-serie skræddersyet til Microsoft Teams Rooms, der vises på InfoComm US (12-14 juni 2024, Las Vegas Convention Center) og London Tech Week (10-12 juni 2024, Olympia, London).

I 2024 lover MAXHUBs køreplan en endnu bredere vifte af produktformater til at imødekomme forskellige virksomhedsbehov. Hvis du vil vide mere om MAXHUB-produkter til Microsoft Teams Rooms, skal du besøge https://www.maxhub.com/en/xt-series/ .

Om MAXHUB

MAXHUB er en global leder inden for integrerede kommunikations- og skærmløsninger. MAXHUB skaber et teknologisk hub, hvor inspiration har frihed til at vokse til meningsfulde forbindelser. Centreret omkring integration giver MAXHUB integrerede løsninger på næste niveau, så folk kan kommunikere, præsentere og samarbejde. MAXHUB, hvor inspirationen bevæger sig fremad. For yderligere oplysninger om MAXHUB, besøg www.maxhub.com .

Find os på:

LinkedIn

Facebook

YouTube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2436875/Image_MAXHUB_XCe_Kit_Pro_Awarded_2024_Red_Dot_Award.jpg