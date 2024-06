MAXHUBin XCore Kit Pro Microsoft Teams Rooms -sovellukselle varmistaa Red Dot -palkinnon

Esittelemme vasta sertifioidut paketit, jotka lisäävät pienten-keskikokoisten huoneiden tilaratkaisuja.

LAS VEGAS, 14. kesäkuuta, 2024 /PRNewswire/ -- MAXHUB, integroitujen viestintä- ja näyttösovellusten globaali johtaja on innoissaan voidessaan ilmoittaa, että sen XCore Kit Pro -sovellukselle sekä kahdelle Teams Rooms -sovelluksen UC-laitteelle on myönnetty arvostettu Red Dot -palkinto. Tunnustus korostaa MAXHUBin sitoumusta innovaatioihin ja laatuun sen luodessa tuotteita, jotka parantavat viestintää, esittämistä ja yhteistyötä.

Image: MAXHUB XCe Kit Pro Awarded the 2024 Red Dot Award

MAXHUB XCore Kit Pron julkaisu yhdessä vasta sertifioidun XT10-WS -paketin kanssa laajentaa merkittävästi MAXHUBin Teams Rooms -sovelluksen tuotevalikoimaa. Tämä parannus tarjoaa poikkeuksellisia ratkaisuja räätälöidysti sekä pienille että keskikokoisille huoneille.

MAXHUB XCore Kit Pro kaikenkokoisille kokoustiloille

The MAXHUB XCore Kit Pro on Microsoft Teams Rooms -videokonferenssiratkaisu, joka on suunnattu kaikenkokoisille kokoustiloille. Tämä Teams Rooms -paketti sisältää 11,6" kosketuskonsolin ja laskentayksikön, jossa on 12. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori. MAXHUB XCore -paketin premiumversiona sen ominaisuuksiin kuuluu sisäänrakennettu langaton sisällönjako sekä langallinen 4K-jako, joten videokonferenssikokemus on kattava ja helppokäyttöinen. MAXHUB XCore Kit Pro käy parhaillaan läpi useita tiukkoja Microsoftin yhteensopivuus- ja sertifiointiprosesseja, ja suunnitelmien mukaan se sertifioidaan kolmannen kvartaalin aikana.

MAXHUB XT10-WS -paketti pienille ja yksityishuoneille

XCore-paketin pohjalle koottu, vasta sertifioitu MAXHUB XT10-WS Kit sisältää ylivoimaisen UC BM35 -kaiutinpuhelimen ja UC W31 USB -kameran. Se on kohdennettu täyttämään käyttäjien vaihtelevat audio- ja videotarpeet, joten tämä paketti tarjoaa monipuolisen ja joustavan yhteistyökokemuksen, joka sopii pieniin tiloihin ja yksityishuoneisiin.

MAXHUB Pivot laitteiden helppoon etähallintaan

Jotta IT-ammattilaisten laitekäyttöönotto ja -hallinta olisi mahdollisimman helppoa, Teams Rooms -sovelluksen MAXHUB XT -sarjan laitteita voidaan käyttää MAXHUBin Pivot-laitehallintatyökalulla . Se mahdollistaa huoneen kaikkien laitteiden helpon valvonnan, hallinnan ja etäpäivityksen helpottaen toimintoja ja lisäten siten tehokkuutta.

Kolmen vuoden takuu ja paikallinen tuki parantaa työn sujuvuutta

MAXHUB-tuotevalikoima, Teams Rooms -sovellukselle suunnattu XT-sarja mukaan lukien, sisältää kolmen vuoden laajennetun korvaustakuun ja paikallistuen. Näin taataan saumaton käyttäjäkokemus ja häiriötön työnkulku samalla, kun kustannukset pysyvät tasapainossa.

MAXHUBin edullisen Teams Rooms -ratkaisun laajennus antaa asiakkaille laajemmin monipuolisia vaihtoehtoja, jotka ovat räätälöityjä heidän yksilöllisiin kokoushuonevaatimuksiinsa. Lisäksi MAXHUBilla on monipuolinen näyttövalikoima, kuvasuhteet 21:9-16:9 ja saatavilla useissa eri koissa, tarjoten tyylikkään ja pienikokoisen ratkaisun BYOD-huoneiden muuttamiseksi täysin varustelluiksi Teams-huoneiksi.

"Vuoden 2024 Red Dot -palkinnon voittaminen XCore Kit Pro -tuotteellamme kertoo MAXHUBin järkkymättömästä omistautumisesta innovaatioille ja laadulle," sanoi Darren Lin, MAXHUB Global Businessin varatoimitusjohtaja. "Tavoitteemme on inspiroida ja ruokkia tarkoituksenmukaisia yhteyksiä. Ainutlaatuinen statuksemme täydellisen itsekehittämiemme yhtenäisten viestintä- ja interaktiivisten näyttöratkaisujen toimittajana erottaa meidät muista. Kahdenkymmenen vuoden tutkimus- ja kehitystyö sekä vahva toimitusketjun hallinta mahdollistaa sen, että MAXHUB XT -sarjamme antaa asiakkaille vaihtoehtoja, jotka pienentävän merkittävästi esteitä Microsoft Teams Rooms -kokemuksen tiellä."

Tutustu uusimpaan Microsoft Teams Rooms -sovellukselle räätälöityyn MAXHUB XT -sarjaan, joka on esittelyssä InfoComm-messuilla Yhdysvalloissa (12.-14.6.2024, Las Vegas Convention Center) ja London Tech Week -messuilla (10.-12.6.2024, Olympia, Lontoo).

Vuoden 2024 kuluessa MAXHUB suunnittelee tuovansa yhä laajempaa tuoteformaattivalikoimaa vastaamaan yhä monipuolisemmin yritysten tarpeisiin. Lisätietoa Microsoft Teams Rooms -sovellukselle suunntauista MAXHUB-tuotteista saat osoitteesta https://www.maxhub.com/en/xt-series/ .

Tietoa MAXHUBista

MAXHUB on integroitujen viestintä- ja näyttöratkaisujen globaali johtaja. MAXHUB on teknologiahubi, jossa inspiraatioilla on vapaus kasvaa merkityksellisiksi yhteyksiksi. Integraation ympärille keskittyvä MAXHUB tarjoaa korkeamman tason integroituja ratkaisuja ihmisten viestintään, esittämiseen ja yhteistyöhön. MAXHUB, inspiraation seuraava askel. Lisätietoa MAXHUBista saat osoitteessa www.maxhub.com .

