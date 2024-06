MAXHUBs XCore Kit Pro for Microsoft Teams-rom sikrer seg Red Dot-prisen.

Vi introduserer de nysertifiserte pakkene som utvider løsningene for små til mellomstore rom.

LAS VEGAS, 14. juni 2024 /PRNewswire/ -- MAXHUB, en global leder innen integrerte kommunikasjons- og displayløsninger, er glade for å kunngjøre at deres XCore Kit Pro , sammen med to UC-enheter for Teams-rom, har blitt hedret med den prestisjetunge Red Dot-prisen. Denne anerkjennelsen understreker MAXHUBs forpliktelse til innovasjon og kvalitet i å skape produkter som forbedrer kommunikasjon, presentasjon og samarbeid.

Image: MAXHUB XCe Kit Pro Awarded the 2024 Red Dot Award

Lanseringen av MAXHUB XCore Kit Pro, sammen med det nysertifiserte XT10-WS-settet, utvider MAXHUBs portefølje for Teams rom betydelig. Denne forbedringen gir nå eksepsjonelle løsninger som er skreddersydd for både små og mellomstore rom.

MAXHUB XCore Kit Pro for møterom av alle størrelser

MAXHUB XCore Kit Pro er en Microsoft Teams-rom videokonferanseløsning designet for møterom av alle størrelser. Dette Teams-rom-settet har en 11,6-tommers berøringskonsoll og en databehandlingsenhet drevet av en 12. generasjon Intel® Core™ i5-prosessor. Som en premiumversjon av MAXHUB XCore-kitet tilbyr det innebygd trådløs innholdsdeling og kablet 4K-deling, og gir en omfattende og brukervennlig videokonferanseopplevelse. MAXHUB XCore Kit Pro gjennomgår for tiden en rekke strenge Microsoft-kompatibilitet og sertifiseringsprosesser, med planer om å bli sertifisert i Q3.

HUBB XT10 MAX-WS Kit for små rom og fokusrom

Bygget på grunnlaget til XCore Kit, inkluderer det nylig sertifiserte MAXHUB XT10-WS Kitet den overlegne UC BM35 høyttaleren og UC W31 USB kamera. Denne pakken er designet for å møte brukernes varierende lyd- og videokrav, og tilbyr en allsidig og flytende samarbeidsopplevelse som passer for ethvert lite rom eller fokusrom.

MAXHUB Pivot for enkel fjernstyring av enheter

For å forenkle implementering og administrasjon for IT-fagfolk, kan hver enhet i MAXHUB XT-serien for Teams-rom nås via MAXHUB-enhetsstyringsverktøy Pivot . Det muliggjør enkel overvåking, kontroll og fjernoppdatering av alle romenheter, noe som strømlinjeformer driften for forbedret effektivitet.

3 års garanti og lokal støtte for sømløs arbeidsflyt

MAXHUB-produktporteføljen, inkludert XT-serien for Teams-rom, leveres med 3 års avansert utskiftningsgaranti og lokal støtte. Dette sikrer en sømløs brukeropplevelse og uavbrutt arbeidsflyt samtidig som det imøtekommer behovene for kostnadsbalansering.

MAXHUBs utvidelse av sin kostnadseffektive Teams-rom-løsning tilbyr kundene et bredere utvalg av allsidige alternativer skreddersydd til deres unike møteromskrav. I tillegg presenterer MAXHUB et allsidig utvalg av skjermalternativer, som omfatter forhold fra 21:9 til 16:9 og er tilgjengelig i flere størrelser, og gir en elegant og kompakt løsning for å konvertere BYOD-rom til fullt utstyrte Teams-rom.

"Å vinne Red Dot Award 2024 for vår XCore Kit Pro understreker MAXHUBs ubøyelige dedikasjon til innovasjon og kvalitet," sa Darren Lin, visedirektør og leder for MAXHUB Global Business. "Vårt mål er å inspirere og fremme meningsfulle forbindelser. Vår eksklusive status som leverandør av en komplett rekke selvutviklede enhetlige kommunikasjons- og interaktive visningsløsninger skiller oss fra hverandre. Med tjue års forskning og utvikling, sammen med effektiv styring av forsyningskjeden vår, tilbyr MAXHUB XT-serien kundene alternativer som betydelig reduserer barrierene for å få tilgang til Microsoft Teams-rom-opplevelsen.

Oppdag den nyeste MAXHUB XT-serien skreddersydd for Microsoft Teams-rom, presentert på InfoComm US (12.-14. juni 2024, Las Vegas Convention Center) og London Tech Week (10.-12. juni 2024, Olympia, London).

Med tanke på 2024, lover MAXHUBs veikart et enda bredere spekter av produktformater for å imøtekomme ulike bedriftsbehov For å lære mer om MAXHUB-produkter for Microsoft Teams-rom, vennligst besøk https://www.maxhub.com/en/xt-series/ .

Om MAXHUB

MAXHUB er en global leder innen integrerte kommunikasjons- og displayløsninger. MAXHUB skaper et teknologisk knutepunkt der inspirasjon har friheten til å utvikle seg til meningsfulle forbindelser. Sentrert rundt integrasjon gir MAXHUB integrerte løsninger på neste nivå for at folk skal kommunisere, presentere og samarbeide. MAXHUB, der inspirasjon beveger seg fremover. Hvis du vil ha mer informasjon om MAXHUB, kan du gå til www.maxhub.com .

