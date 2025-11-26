Ny undersøgelse fra team.blue: Små virksomheder i Europa er klar på digitale værktøjer og AI, men kæmper med at komme i gang

Mere end 8.000 virksomheder er blevet undersøgt for at afdække deres digitale modenhed, og hvor langt de er i processen med at tage nye teknologier i brug.

Svarene viser, at manglende klarhed, selvtillid og troværdig vejledning er de største barrierer for at komme i gang med AI og digitalisering - særligt blandt ældre, mere etablerede virksomheder.

GENT, Belgien, 26. november 2025 /PRNewswire/ -- team.blue, en førende udbyder af digitale løsninger til virksomheder og iværksættere, offentliggør i dag en ny rapport om den digitale modenhed blandt små virksomheder i Europa. Rapporten viser, at mange er parate til at tage digitale værktøjer og AI i brug, men at usikkerhed, snarere end modstand, holder dem tilbage.

30 procent af de små virksomheder ved fx ikke, hvilke digitale værktøjer de bør vælge, og mere end hver fjerde peger på, at de mangler kompetencer eller viden til at komme i gang. Blandt virksomheder, der har eksisteret i mere end ti år, er skepsissen endnu større: Her er 6 ud af 10 tilbageholdende over for AI.

"Teknologien, især AI, udvikler sig hurtigere, end mange små virksomheder kan følge med til," siger Claudio Corbetta, Group CEO i team.blue. "Det handler ikke om manglende ambitioner eller vilje, men om manglende forståelse. Små virksomheder ved godt, at AI kan forandre deres forretning, men tit har de ikke forudsætningerne for at komme ordentligt i gang. Når vi gør det nemmere for små virksomheder at bruge AI, bliver teknologien mindre skræmmende og kan bruges som en drivkraft til kreativitet, effektivitet og vækst. Muligheden ligger ikke kun i at hjælpe små virksomheder med at tage AI i brug, men i at give dem mulighed for selv at forme, hvad teknologien kan."

Forvirring, kompleksitet og manglende selvtillid bremser digitaliseringen

team.blues Digital Maturity Report bygger på svar fra mere end 8.000 europæiske virksomheder i mere end 30 lande og viser en tydelig tendens: Små virksomheder er overvældet af de mange digitale valgmuligheder.

30 procent af virksomhederne ved ikke, hvilke digitale værktøjer de skal bruge

af virksomhederne ved ikke, hvilke digitale værktøjer de skal bruge 26 procent mangler digitale kompetencer eller tro på egne evner

mangler digitale kompetencer eller tro på egne evner Hver femte peger på manglende tid og ressourcer som den største barriere

Rapporten viser, at små virksomheder kæmper med at finde rundt i det digitale landskab. Mange oplever, at digitale løsninger er tidskrævende og teknisk tunge, og hver femte virksomhed siger direkte, at mangel på tid eller ressourcer forhindrer dem i at komme i gang.

Adspurgt om, hvor selvsikre de små virksomheder er, når det kommer til at udvælge og bruge digitale værktøjer, vurderer de deres egen selvsikkerhed til 6 ud af 10.

AI-adoption vokser, men manglende tillid og overblik holder virksomhederne tilbage

AI er på vej frem. Næsten hver femte virksomhed bruger allerede teknologien i betydeligt omfang, og endnu en tredjedel eksperimenterer med den. Alligevel svarer en fjerdedel, at de ikke har planer om at bruge AI - en tendens, der især ses blandt ældre virksomheder, hvor hele 60 procent er tilbageholdende.

Manglende tillid er også stadig en barriere: Næsten halvdelen af virksomhederne stoler mindre på AI end på menneskeligt arbejde og udtrykker bekymring om bl.a. datasikkerhed og pålidelighed.

Selvom lidt over halvdelen af de adspurgte mener, at AI på sigt vil gøre dem mere konkurrencedygtige, svarer mere end 22 procent, at de stadig ikke ved nok om teknologien til at tage næste skridt.

Vejledning er afgørende for SMV'ernes digitale modenhed

Efterspørgslen fra små virksomheder handler i højere grad om støtte end om nye teknologier. Hele 26 procent siger, at de mangler kompetencer eller viden til at arbejde digitalt.

Halvdelen peger på, at trin-for-trin-vejledninger vil kunne styrke deres digitale evner, mens 42 procent efterlyser rådgivning om, hvilke værktøjer de bør vælge. Derudover vurderer 38 procent, at relevant træning og workshops vil kunne hjælpe dem videre.

"Digitale værktøjer gør kun en forskel, når de styrker menneskene bag dem," siger Jonas Dhaenens, grundlægger og præsident i team.blue. "Vores fokus er at gøre den digitale oplevelse mere tilgængelig og sikker, fordi små virksomheders udvikling direkte påvirker vores samfund."

Lotte Bendstrup, direktør i den danske del af team.blue, supplerer:

"Danske små og mellemstore virksomheder vil gerne bruge digitale værktøjer og AI, men har tit svært ved at overskue udvalget. Det viser undersøgelsen helt tydeligt. Skal virksomhederne lykkes med digital transformation, skal det være simpelt, og det kan vi understøtte ved at tilbyde sikre løsninger, der også er nemme at bruge."

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med virksomheder i team.blue-gruppen, herunder Simply.com, Loopia, SuperHosting, Combell, Names.co.uk, LCN, Guru, UKDedicated, Catalyst2, Register 365, LetsHost, Hosting Ireland, Nominalia, Webempresa, Webnode, Raidboxes, TransIP og SimplyBook.me. Den fulde rapport kan læses her.

Om team.blue

team.blue er en førende europæisk udbyder af digitale løsninger til iværksættere og mindre virksomheder i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Holland, Portugal, Serbien, Slovakiet, Spanien, Schweiz, Tyrkiet og Storbritannien. Virksomheden består af mere end 60 succesfulde brands, som tilsammen betjener 3,5 millioner SMV-kunder. team.blue er en betroet partner inden for webhosting, domæner, e-handel, online compliance, leadgenerering og applikationsløsninger, understøttet af mere end 3600 eksperter. team.blues vision er at gøre succes enklere ved at forme teknologien og levere innovative onlineprodukter og -tjenester.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2832545/team_blue_Logo.jpg