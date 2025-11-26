Nästan 1 av 3 svenska småföretag planerar inte att använda AI - ny rapport visar att Sverige riskerar digitalt tapp

Över 8 000 europeiska företag, varav nästan 1 000 svenska, tillfrågades för att få insikt i deras digitala och AI-mognad och resa mot implementering

Svaren visar att brist på tydlighet, självsäkerhet och pålitlig vägledning är det verkliga hindren för AI och digital implementering.

STOCKHOLM, 26 november, 2025 /PRNewswire/ -- I dag har team.blue, en ledande leverantör av digitala lösningar för företag och entreprenörer, släppt en ny rapport som analyserar den digitala mognaden hos europeiska småföretag. Rapporten visar att även om många är angelägna om att använda digitala verktyg och AI, är det inte motstånd som hindrar dem, utan osäkerhet. En av de tydligaste indikatorerna: 26% av svenska småföretagare, (30% av europeiska) säger att de inte vet vilka digitala verktyg de ska använda. En fjärdedel (24%) säger att de saknar de färdigheter eller kunskaper som krävs för att komma i gång.

– Teknologi, särskilt AI, har utvecklats i en takt som många småföretag inte klarar av att hänga med i", säger Claudio Corbetta, VD för team.blue. Det vi ser är inte en brist på ambition eller motivation, utan en brist på förståelse och uppfattning. Småföretagare förstår att AI har potential att vara transformerande, men det nuvarande ekosystemet utgår ofta från en nivå av digital kompetens som många ännu saknar.

Förvirring, svårighetsgrad och självsäkerhet är hinder för användning

team.blues rapport om digital mognad, baserad på insikter från 964 svenska verksamheter (och över 8 000 europeiska företag i över 30 länder) visar att svenska småföretag är överväldigade av digitala valmöjligheter.

26% vet inte vilka digitala verktyg de ska använda.

24% säger att de saknar digitala kunskaper eller självsäkerhet.

1 av 5 uppger att brist på tid och resurser är deras största hinder.

AI-användningen växer, men förtroende och tydlighet håller företag tillbaka

AI blir mer och mer populärt. Men bland svenska småföretag uppger endast 15% att de använder AI i stor utsträckning, medan två av fem (39%) uppger att de experimenterar med det. Samtidigt uppger nästan en tredjedel (29%) av svenska småföretagare att de inte har några planer alls på att använda AI – att jämföra med 25% på europeisk nivå.

Förtroende är fortfarande ett stort hinder: mer än hälften (53%) litar mindre på AI än på arbete utfört av människor, med hänsyn till datasäkerhet, precision och varumärkesröst.

– Sverige riskerar att tappa digital konkurrenskraft om inte hinder åtgärdas. Trots att Sverige ofta ses som ett digitalt föregångsland är motståndet större än väntat i vissa segment. Många svenska småföretagare vill använda AI. De ser potentialen men saknar tiden, tryggheten och tilliten att välja rätt. Det är inte viljan som saknas utan vägledningen, säger Alexander Liljeblad, Commercial Director på team.blue Sverige.

– Digitala verktyg spelar bara roll när de stärker människorna bakom dem, säger Jonas Dhaenens, grundare och styrelseordförande för team.blue. Vårt fokus ligger på att göra den upplevelsen mer tillgänglig och trygg, eftersom småföretagarnas framgång direkt formar livskraften i våra samhällen.

Om rapporten

Rapporten har utvecklats i samarbete med flera team.blue-varumärken, bland annat svenska Loopia, SuperHosting, Simply.com, Combell, Names.co.uk, LCN, Guru UKDedicated, Catalyst2, Register 365, LetsHost, Hosting Ireland, Webnode, Nominalia, Webempresa, Raidboxes, TransIP och SimplyBook.me. Den fullständiga rapporten finns här eller besök: https://hub.team.blue/digital-readiness-ai-adoption-insights-across-europe-2025

