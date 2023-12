SS&C Blue Prism anerkendt som førende inden for automatisering af processer ved hjælp af robotter, Q1 2023 Analyst Report

SS&C Blue Prism er blevet kaldt leder i en uafhængig analyserapport efter at være blevet evalueret hen over kategorierne nuværende tilbud, strategi og tilstedeværelse på markedet

WINDSOR, Connecticut, 3. Marts 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) erklærede i dag SS&C Blue Prism er blevet kaldt "leder" i The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2023.

Idet den blev vurderet blandt 15 førende sælgere, modtog SS&C Blue Prism de højst mulige scorer inden for kriterierne vision, køreplan, prissættelsesfleksibilitet og transparens, partner-økosystem, sikkerhed, robotinstallation, ringe kode-/ingen kodeevne, designmiljø og anvendelseskontrol.

Rapporten, forfattet af Dr. Bernard Schaffrik, ledende analytiker hos Forrester, erklærer, "Blue Prism kendtes tidligere som en "RPA pure play", men dens overtagelse af SS&C og senere vækst til R&D investering har gjort den til en automatiseringsplatform, som stadig udnytter RPA som en kerneteknologi. Den [SS&C Blue Prism] nærmer sig sine kunders behov for kundeautomatisering fra et forretningsproces-perspektiv." Endvidere står der i rapporten: "Strategisk planlægger SS&C Blue Prism at fortsætte med at implementere den IP fra det tidligere SS&C og Blue Prism produkt, som er placeret i dets fælles platform for at levere en automatiseringsplatform, der er den bedste i klasssen."

Efter rapporten: "Vi værdsætter den eksisterende grad af integration af RPS-nærliggende teknologier såsom ringe kode udvikling, redigering af forretningsregler, intelligent behandling af dokumenter (IDP) og dataintegration med RPA på en platform. Proceskortlægning og organiseringsegenskaber, der kommer fra Chorus™ produktet, vil hjælpe automatiseringsteams med at udvide RPA robotter og ringe kode apper til at automatisere mere indviklede processer og ikke blot opgaver." Rapporten bemærker også: "Chorus brugere vil værdsætte den yderligere indstillede RPA evne, mens beslutningstagere inden for automatisering, især fra erhvervene inden for finansielle tjenester, kunne ønske at vælge platformen på grund af dens fokus på procesautomatisering, sikkerhed, pålidelighed, og skalabilitet.

Bill Stone, Chairman and CEO of SS&C Technologies, kommenterede: "Vi mener, at det at blive anerkendt af Forrester som førende inden for RPA bevidner det hårde arbejde og dedikationen hen over SS&C Blue Prism teamet. Vort omfattende tilbud inden for intelligent automatisering fortsætter med at levere vigtig ændrendre værdi til vore kunder, da vor vision forbliver et konstant fokus i 2023 – at forbedre, hvordan folk arbejder og integrerer."

Wave har undersøgt det hurtigt voksende RPA marked, som er ekspanderet til at omfatte evne inden for ringe kode udvikling, indhold og dokumentbehandling, procesorganisering med mere. For at dykke dybere i The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2023, download en gratis kopi af rapporten her .

Flere end 2.800 kunder på verdensplan kører deres funktioner på SS&C Blue Prism, idet de digitaliserer funktioner hen over finansielle tjenester, forsikring, sundhed og farmakologi, bankvæsen med mere. Tal med en ekspert om SS&C Blue Prisms intelligente tilbud inden for automatisering.

Om SS&C Technologies

SS&C er en global leverandør af tjenester og software til erhervene inden for finansielle tjenester og pleje. FSS&C er grundlagt i 1986 og har hovedkvarter i Windsor, Connecticut, og har kontorer rundt i verden. 20.000 organisationer inden for finansielle tjenester og sundhedpleje fra verdens største selskaber til små og middelstore firmaer er afhængige af SS&C for ekspertise, størrelse og teknologi.

