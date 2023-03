SS&C Blue Prism anerkjent som ledende innen robotisert prosessautomatisering, analytisk rapport for første kvartal 2023

SS&C Blue Prism har blitt kåret til Leder i en uavhengig analytisk rapport etter å ha blitt evaluert på tvers av kategoriene som aktuelle tilbud, strategi og markedstilstedeværelse.WINDSOR, Conn., 3. mars 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) kunngjorde i dag at SS&C Blue Prism har blitt kåret til "Leder" i The Forrester Wave™: robotisert prosessautomatisering, analytisk rapport for første kvartal 2023.

Evaluert blant de 15 beste leverandørene, fikk SS&C Blue Prism høyest mulig poengsum i kriteriene for visjon; veikart; prisfleksibilitet og åpenhet; partnerøkosystem; sikkerhet; bruk av boter; plattformer med lav kode/ingen kode; designmiljø; og applikasjonskontroll.

Rapporten, skrevet av Dr. Bernard Schaffrik, hovedanalytiker ved Forrester, uttaler: "Blue Prism var tidligere kjent som en RPA Pure Play, men oppkjøpet av SS&C og påfølgende økning i FoU-investeringer har gjort det til en automatiseringsplattform som fortsatt bruker RPA som kjerneteknologi. Det [SS&C Blue Prism] nærmer seg nå kundenes automatiseringsbehov fra et forretningsprosessperspektiv." Videre står det i rapporten: "Strategisk sett planlegger SS&C Blue Prism å fortsette å implementere sin IP fra kombinasjonen av de tidligere SS&C- og Blue Prism-produktsettene i sin felles plattform for å levere en førsteklasses automatiseringsplattform."

I rapporten står det også: "Vi setter pris på den eksisterende graden av integrasjon av RPA-tilstøtende teknologier som lavkodeutvikling, redigering av forretningsregler, intelligent dokumentbehandling (IDP) og dataintegrasjon med RPA på én plattform. Prosesskartleggings- og orkestreringsfunksjonene som kommer fra Chorus™-produktet, vil hjelpe automatiseringsteamet med å utvide RPA-boter og lavkode-apper med å automatisere mer komplekse prosesser og ikke bare oppgaver." Rapporten bemerker også; "Chorus-brukere vil sette pris på den ekstra RPA-kapasiteten, mens de som tar beslutninger innen automatisering, spesielt i finansnæringen, kanskje vil velge plattformen for sitt fokus på prosessautomatisering, sikkerhet, pålitelighet og skalerbarhet."

Bill Stone, styreleder og administrerende direktør i SS&C Technologies, kommenterte: "Vi mener at det å bli anerkjent av Forrester som ledende innen robotisert prosessautomatisering er et bevis på det harde arbeidet og dedikasjonen til hele SS&C Blue Prism-teamet. Vårt omfattende intelligente automatiseringstilbud vil fortsette å levere betydelig transformasjonsverdi for kundene våre ettersom visjonen vår forblir et konstant fokus i 2023 – å forbedre hvordan folk jobber og samhandler."

The Wave undersøkte det raskt voksende RPA-markedet, som har utvidet seg til å omfatte utviklingsfunksjoner med lav kode, innholds- og dokumentbehandling, prosessorkestrering mm.For et dypere dykk inn i The Forrester Wave™: Robotisert prosessautomatisering, analytisk rapport for første kvartal 2023, last ned en gratis kopi av rapporten her .

Over 2 800 kunder over hele verden driver sin virksomhet på SS&C Blue Prism, og digitaliserer operasjoner innen finansielle tjenester, forsikring, helse og farmasi, banker mm. Snakk med en ekspert om SS&C Blue Prisms tilbud om intelligent automatisering.

Om SS&C Technologies

SS&C er en global leverandør av tjenester og programvare for finansnæringen og helsesektoren. SS&C ble grunnlagt i 1986, og har hovedkontor i Windsor, Connecticut og kontorer over hele verden. Rundt 20 000 finansielle tjenester og helseorganisasjoner fra verdens største selskaper til små og mellomstore bedrifter er avhengige av SS&C på grunn av deres ekspertise, skala og teknologi.

KILDE: SS&C

Ytterligere informasjon om SS&C (Nasdaq: SSNC) er tilgjengelig på www.ssctech.com .

Følg SS&C på Twitter , LinkedIn og Facebook .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg

SOURCE SS&C