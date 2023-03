SS&C Blue Prism nimetty robottiprosessien automatisoinnin johtavaksi yritykseksi vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen analyytikkoraportissa

SS&C Blue Prism on nimetty alansa johtavaksi yritykseksi riippumattomassa analyytikkoraportissa, jossa sitä arvioitiin nykytarjonnan, strategian ja markkina-aseman kategorioissa.

WINDSOR, Connecticut, 3. maaliskuuta 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) tiedotti tänään, että SS&C Blue Prism on nimetty "johtavaksi yritykseksi" The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2023 -raportissa.

Raportissa arvioitiin 15 kärkitoimittajaa, ja SS&C Blue Prism sai parhaan mahdollisen tuloksen seuraavilla alueilla: visio, etenemissuunnitelma, hinnoittelun joustavuus ja läpinäkyvyys, kumppaniekosysteemi, turvallisuus, bottien käyttöönotto, low-code/no-code-ominaisuudet, suunnitteluympäristö ja sovellusten hallinta.

Forresterin pääanalyytikon tohtori Bernard Schaffrikin laatimassa raportissa todetaan: "Blue Prism tunnettiin aiemmin pelkkänä RPA-yrityksenä, mutta sen tekemä SS&C:n yritysosto ja sitä seurannut T&K-investointien kasvu ovat muuttaneet sen automaatioalustaksi, jonka ydinteknologiana on edelleen RPA. Se [SS&C Blue Prism] tarkastelee nyt asiakkaidensa automaatiotarpeita liiketoimintaprosessien näkökulmasta." Lisäksi raportissa todetaan, että: "Strategisesti SS&C Blue Prism aikoo jatkaa entisen SS&C:n ja Blue Prismin tuotekokonaisuuksien yhdistämisestä syntyneen IP:n käyttöönottoa yhteisessä alustassaan luokkansa parhaan automaatioalustan tuottamiseksi."

Raportin mukaan "Arvostamme RPA:han liittyvien teknologioiden - kuten low-code-kehityksen, liiketoimintasääntöjen muokkauksen, älykkään asiakirjojen käsittelyn (IDP) ja RPA:n kanssa yhdellä alustalla tehtävän tietojen integroinnin - nykyisentasoista integrointia. Chorus™-tuotteesta peräisin olevat prosessikartoitus- ja organisointiominaisuudet auttavat automaatiotiimejä laajentamaan RPA-botteja ja low-code-sovelluksia automatisoimaan entistä monimutkaisempia prosesseja eikä vain tehtäviä." Raportissa todetaan myös, että "Choruksen käyttäjät arvostavat uusia RPA-ominaisuuksia, ja toisaalta automaatiosta päättävät, erityisesti rahoituspalvelualoilla, saattavat haluta kyseisen alustan, koska se keskittyy prosessien automatisointiin, turvallisuuteen, luotettavuuteen ja skaalautuvuuteen."

SS&C Technologiesin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Bill Stone: "Katsomme, että Forresterin antama arvio RPA:n johtavasta asemasta on osoitus SS&C Blue Prism -tiimin kovasta työstä ja omistautumisesta. Kattava älykkään automaation tarjontamme tuottaa jatkossakin merkittävää muutosarvoa asiakkaillemme, sillä visiomme painopistealueena myös vuonna 2023 on parantaa ihmisten työskentely- ja vuorovaikutustapoja."

The Wave tarkasteli nopeasti kasvavia RPA-markkinoita, jotka ovat laajentuneet kattamaan muun muassa low-code-kehitysominaisuudet, sisällön ja asiakirjojen käsittelyn, prosessien organisoinnin sekä monia muita seikkoja. Tarkempia tietoja The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2023 -raportista saa lataamalla ilmaisen raportin täältä .

Yli 2 800 asiakasta ympäri maailmaa operoi toimintojaan SS&C Blue Prismin avulla ja digitalisoi toimintoja muun muassa rahoitus- ja vakuutuspalveluissa, terveydenhuollossa ja lääketeollisuudessa sekä pankkitoiminnassa. Keskustele asiantuntijan kanssa SS&C Blue Prismin älykkäästä automaatiotarjonnasta.

Tietoja SS&C Technologiesista

SS&C tarjoaa maailmanlaajuisesti palveluja ja ohjelmistoja rahoituspalvelu- ja terveydenhuoltoaloille. Vuonna 1986 perustetun SS&C:n pääkonttori sijaitsee Windsorissa, Connecticutissa Yhdysvalloissa, ja sillä on toimipisteitä eri puolilla maailmaa. Noin 20 000 rahoituspalvelu- ja terveydenhuoltoaloilla toimivaa organisaatiota maailman suurimmista yrityksistä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin luottaa SS&C:n asiantuntemukseen, toiminnan laajuuteen ja teknologiaan.

