SS&C Blue Prism udnævnt som førende i Gartner® Magic Quadrant™ RPA for femte år i træk

WINDSOR, Connecticut, 8. august 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) har i dag meddelt, at SS&C Blue Prism er blevet anerkendt som førende for femte år i træk i Magic Quadrant for Robotic Process Automation (RPA) 2023.

"Vi er meget glade for, at SS&C Blue Prism for femte gang i træk er blevet anerkendt som førende i Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation," siger Bill Stone, bestyrelsesformand og Chief Executive Officer i SS&C Technologies. "Med SS&C Blue Prism i spidsen for RPA-markedet er vi godt rustet til at hjælpe vores kunder til at optimere deres processer og transformere deres organisationer."

SS&C Blue Prism leverer intelligent automatisering (IA) til 2.800 virksomheder. SS&C Blue Prisms platform for intelligent automatisering består af synligheds-, tilrettelæggelses- og styringsmekanismer, som hjælper virksomheder til at administrere deres arbejdsstyrke og deres komplette processer.

Vil du vide mere om Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation 2023, kan du downloade et gratis eksemplar af rapporten her .

SS&C Blue Prism digitaliserer driften i den finansielle sektor, forsikringssektoren, sundheds- og lægemiddelsektoren, banksektoren og meget mere. Tal med en ekspertom, hvad SS&C Blue Prisms kan tilbyde inden for intelligent automatisering.

Om Magic Quadran

Gartner, Magic Quadrant for Robotic Process Automation, Saikat Ray, Arthur Villa, Melanie Alexander, Andy Wang, Mukul Saha, Sachin Joshi, 2. august 2023.

Gartner støtter ingen leverandører, produkter eller ydelser, der er afbildet i deres forskningspublikationer, og råder ikke teknologibrugere til kun at vælge de leverandører, der har de højeste ratings. Gartners forskningspublikationer giver udtryk for Gartners forskningsorganisations holdninger og skal ikke opfattes som faktuelle oplysninger. Gartner fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, hvad angår denne forskning, herunder garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

GARTNER er et registreret varemærke og servicemærke tilhørende Gartner, Inc. og/eller dennes datterselskaber i og uden for USA, og MAGIC QUADRANT er et registreret varemærke tilhørende Gartner, Inc. og/eller dennes datterselskaber og anvendes i dette dokument med tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes.

Om SS&C Technologies

SS&C er en global leverandør af ydelser og software til den finansielle sektor og sundhedssektoren FSS&C er grundlagt i 1986 og har hovedkontor i Windsor (Connecticut) i USA og kontorer over hele verden. Omkring 20.000 organisationer i den finansielle sektor og sundhedssektoren, fra verdens største selskaber til små og mellemstore virksomheder, benytter sig af SS&C's ekspertise, skala og teknologi.

Kilde: SS&C

Yderligere oplysninger om SS&C (Nasdaq: SSNC) kan findes på www.ssctech.com .

Følg SS&C på Twitter , LinkedIn og Facebook .